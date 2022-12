Ještěrky jsou podle nového objevu zřejmě o miliony let starší, než se myslelo

Londýn - Ještěrky jsou pravděpodobně o 35 milionů let starší, než vědci dosud předpokládali. Naznačuje to nový objev, o kterém informoval server BBC News. Odborníci z Bristolské univerzity pořídili CT snímky zkamenělých pozůstatků plaza, který ležel desítky let ve skříni Přírodovědného muzea v Londýně. Ukázaly, že je blízkým příbuzným dnešních ještěrek.

Vědci předpokládali, že ještěrky pocházejí z pozdějšího období jury. Nové nálezy ale ukazují, že žili už v období pozdního triasu, tedy před 237 až 201 miliony let. Objev tak ovlivní všechny odhady o jejich původu i o rychlosti jejich evoluce.

Zkamenělý plaz byl nalezen ve skladišti ve sbírce z 50. let 20. století, jejíž součástí byly i exempláře z lomu poblíž Tortworthu v anglickém hrabství South Gloucestershire. Podle vedoucího výzkumu Davida Whitesidea se tato zkamenělina pravděpodobně stane jednou z nejdůležitějších fosilií nalezených za několik posledních desetiletí.

Tým svůj objev pojmenoval Cryptovaranoides microlanius, druhá část jména přitom znamená "malý řezník". Název odkazuje na čelisti prastarého plaza, které jsou plné ostrých řezáků.

Whiteside si exempláře poprvé všiml ve skříni plné zkamenělin. "Byla to docela běžná fosilie plaza považovaného za blízkého příbuzného hatérie novozélandské, která je jediným přeživším ze skupiny Rhynchocephalia, jež se oddělila od šupinatých před více než 240 miliony let," uvedl. "Jak jsme pokračovali ve zkoumání exempláře, byli jsme stále více přesvědčeni, že má ve skutečnosti blíže k dnešním ještěrům než k hatériím," dodal.