Jergl o neuznaném gólu: Bylo to padesát na padesát

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové se museli v prvním extraligovém finále sklonit před Třincem, ale chybělo málo a zápas mohli dotáhnout do prodloužení. Chvíli slavili vyrovnávací gól na 3:3, po trenérské výzvě střídačky Ocelářů ho ale rozhodčí zrušili. Brance Jordanna Perreta totiž předcházel nedovolený atak Aleše Jergla na brankáře Ondřeje Kacetla.

"Bylo to sporné, padesát na padesát. Hráč mě do Kacetla natlačil a on spadl, ale věřil jsem, že to rozhodčí uznají. Gól padl už celkem dlouho po tom, co jsem měl s brankářem kontakt. Respektujeme ale, jak to rozhodčí rozhodli," řekl Jergl novinářům po utkání, které Třinec vyhrál 4:2.

Mountfield tak musel znovu zabrat a zkoncentrovat se na další snahy o vyrovnání. Ty však k úspěchu nevedly a výhru hostů pojistil Vladimír Dravecký při domácí power play. "Bohužel se štěstíčko otočilo na stranu Třince. Já ale věřím, že když budeme hrát tak, jako jsme hráli posledních deset minut, a tlačit se pořádně do brány, tak to ve středu zvládneme," uvedl Jergl.

Zkušenosti s play off pasují Oceláře do role favoritů série. Na úvod finále čekali na hradecké chyby, které nemilosrdně trestali. Východočeši se pokoušeli jejich pevnou defenzivu rozbíjet dobrým pohybem, který Jergla a spol. zdobil celou sezonu.

"Třinec hezky koriguje hru, ale jak říkám: Tím naším rychlým hokejem je musíme víc dostávat pod tlak a hlavně se víc tlačit před brankáře a mít odražené kotouče. Tam se rozhodují zápasy," adresoval Jergl například k úspěšné teči kapitána Radka Smoleňáka. "Škoda taky té přesilovky, kterou jsme neproměnili," připomněl čtyřminutovou výhodu v první třetině.

Jinak ale Hradec pouhé tři dny po konci extrémně dlouhé semifinálové série s Vítkovicemi předvedl dobrý výkon. "Asi se musíme trošku víc zaměřit na koncovku a být přesnější. Sil máme dost, ale musíme rozdělit čas na ledě mezi všechny čtyři formace a trošku zkrátit střídání. Nemít je minutová, protože pak jsme zatavení a už to není ten aktivní hokej, který chceme hrát," podotkl hradecký útočník.

Úvodní duel sledovala vyprodaná aréna. Fanoušci pod Bílou věží ukázali, že se na historicky první extraligové finále hodně těšili. "Je to náš šestý hráč, ženou nás dopředu, takže jsme určitě rádi, že bylo vyprodáno. Zítra má být taky, tak věřím, že nás budou podporovat stejně," dodal Jergl, který dnes slaví 29. narozeniny.