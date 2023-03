Jeřábek rozhodl v prodloužení o druhé výhře hokejistů Třince nad Litvínovem

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince zdolali Litvínov i ve druhém utkání předkola play off extraligy, tentokrát 5:4 v prodloužení. Zápas rozhodl v čase 66:46 svým dnešním druhým gólem obránce Jakub Jeřábek.

Obhájce titulu měl blíž k výhře už v základní hrací době, v závěrečných šesti minutách ale neudržel vedení 3:2 a 4:3. Hosté využili tři přesilové hry, ve kterých se dvakrát trefil Nicolas Hlava. Série hraná na tři výhry pokračuje v sobotu v Litvínově.

"Věděli jsme, že to nebude lehký, asi se mohly oba zápasy překlopit na jednu nebo druhou stranu," uvedl Jeřábek. "Máme mladší mužstvo a víc kluků nemá zkušenosti z play off. První zápas jsme se rozkoukávali, teď to bylo z naší strany to pravé play off," podotkl Hlava.

Už po 24 sekundách hry vyloučili rozhodčí třineckého obránce Marinčina za zdržování hry a Litvínov početní výhodu využil. Stránský se prosadil z pravého kruhu střelou bez přípravy k bližší tyči. Třinec zareagoval náporem. Roman ještě z dorážky neuspěl, ale v osmé minutě udeřil z přečíslení Nestrašil dělovkou pod horní tyč.

Oceláře dostal do vedení ve 27. minutě z nenápadné akce Kaňák, jehož přihrávka se odrazila od brusle bránícího Guta mezi betony Tomka. Hosté při vyrovnávacím gólu na 2:2 potrestali další technický přestupek Ocelářů, tentokrát hru v šesti. Přesilovou hru využil Hlava po vydařené kombinaci. Za osmdesát sekund ale domácí znovu vedli. V početní převaze uspěl netypicky z pozice obránce Růžička.

Horké chvilky prožil Třinec hned v úvodu třetí třetiny, ve které ubránil 52 sekund oslabení tři proti pěti. Litvínov si před přesilovou hrou vybral oddechový čas, ale nic moc extra nevymyslel. Domácí Chmielewski trefil v 54. minutě tyč, následně ale fauloval a to stálo Oceláře vedení. Gól šel na vrub Mazance, který si srazil hokejkou do vlastní branky nahození Hlavy z ostrého úhlu.

Obhájce titulu kontroval v 57. minutě také z přesilové hry. Marcinko nejdříve orazítkoval tyč, ale Jeřábek už rozvlnil z levého kruhu síť. Oceláři ale náskok znovu neudrželi, při risku bez gólmana vyrovnal z předbrankového prostoru Sukeľ.

Litvínov v úvodu prodloužení promarnil přesilovku a poté ukončil zápas Jeřábek dělovkou zpoza pravého kruhu. Během vyhlášení hvězd utkání ještě vznikla hromadná strkanice, ale rozhodčí obě strany rozdělili.

"Dostali jsme (v prodloužení) přesilovku, kterou jsme neproměnili, zatímco oni využili naší malé chyby v závěru. Jsme ale připraveni bojovat až do konce a neuhneme," řekl Hlava. Komentovat závěrečnou situaci a melu nechtěl. Litvínovu se ale nelíbilo, že rozhodčí neodpískali původně avizované zakázané uvolnění.

"Nevím, asi to bylo sporné," uznal Jeřábek. "Těch situací je ale strašně moc a nejen v tomto zápase, celou sezonu. Hokej je rychlejším a rozhodčí to mají docela těžké. Vyhodnotili to, jak to vyhodnotili. My jsme si taky párkrát v zápase řekli, že už se tím nebudeme zabývat a půjdeme dál," doplnil.

Hlasy trenérů po druhém utkání předkola play off hokejové extraligy HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov (5:4 v prodl.):

Zdeněk Moták (Třinec): "Hrálo se vyrovnané utkání. Měli jsme hodně vyloučených a zbytečně vyloučených, to ovlivnilo průběh zápasu. Řekli jsme si, že za tím půjdeme a budeme bojovat, dřít. Byli jsme odměněni druhým bodem, ale nic to neznamená."

Karel Mlejnek (Litvínov): "Druhý zápas na ledě soupeře, který jsme prohráli o gól. Velkým faktorem byly na obou stranách speciální týmy a prohráli jsme v prodloužení."

Předkolo play off hokejové extraligy - 2. zápas:

HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov 5:4 v prodl. (1:1, 2:1, 1:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Nestrašil (L. Hudáček, D. Voženílek), 27. Kaňák (J. Jeřábek, Nestrašil), 37. M. Růžička (Nestrašil), 57. J. Jeřábek (M. Růžička), 67. J. Jeřábek (M. Roman) - 2. Š. Stránský (Jaks), 35. Hlava (M. Sukeľ, Š. Stránský), 55. Hlava (Š. Stránský, Jaks), 59. M. Sukeľ (Hlava, Zile). Rozhodčí: Hribik, Obadal - Axman, Lederer. Vyloučení: 8:5. Využití: 2:3. Diváci: 4465. Stav série: 2:0.

Sestavy:

Třinec: Mazanec - Marinčin, Smith, Kaňák, J. Jeřábek, Marian Adámek, M. Doudera - M. Růžička, Marcinko, Daňo - D. Voženílek, L. Hudáček, Nestrašil - Dravecký, Vrána, Chmielewski - Kurovský, M. Roman, Buček - Hrňa. Trenér: Moták.

Litvínov: M. Tomek - Strejček, Zile, D. Zeman, Freibergs, Jaks, Demel, Šalda - Abdul, M. Sukeľ, Kudrna - P. Zdráhal, Estephan, Š. Stránský - Hlava, Gut, P. Straka - Zygmunt, Jurčík, Havelka. Trenér: Mlejnek.