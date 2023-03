Jeřábek: Kacetl chytá skvěle, my jsme byli trpěliví a počkali si na šanci

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 5. zápas: HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec, 26. března 2023, Praha. brankář Třince Ondřej Kacetl.

Praha - Hokejisté Třince jsou po dnešním úspěchu na Spartě jediný krok od toho, aby překonali v letošních vyřazovacích bojích druhou překážku a zajistili si místenku v semifinále. Obránce Jakub Jeřábek po výhře 3:0 ocenil v rozhovoru s novináři bezchybný výkon gólmana Ondřeje Kacetla, ale stejně tak i poctivou práci celého mužstva.

Kacetl už ve čtvrtém utkání na třineckém ledě, které vyhráli Slezané 3:1, přiváděl soupeře místy k zoufalství a frustraci. Dnes na to dokonalým způsobem navázal a parádní vystoupení završil svou první vychytanou nulou v letošním play off.

"Je to skvělý, jak Káca chytá. Je vidět, že se soustředí sám na sebe, je ve svojí bublině a my se mu snažíme pomáhat, jak nejvíc můžeme," prohlásil Jeřábek. "Chtěli jsme být trpěliví a počkat si na šanci. Šli jsme si za tím poctivou prací v defenzivě," dodal zkušený bek.

Krizové chvilky prožívali hosté v O2 areně zejména ve druhé třetině. Prohráli ji na střely na branku málo vídaným poměrem 1:17, navíc mezi 25. a 35. minutou posbírali v krátkém sledu za sebou hned čtyři menší tresty. Ani osm minut v oslabení však nevykolejilo Třinec z cesty za třetím bodem. Obhájci titulu mají poprvé v sérii navrch.

"Sparta tam měla začátek třetiny výborný, vlítli na nás, hráli agresivně a k faulům nás prostě donutili, bylo tam navrch i jedno vyhození puku ven... Šli si za tím, nám se tohle nesmí stávat, nějaké fauly byly asi zbytečné. Důležité však je, jak jsme to dnes v oslabení odehráli. Jak to Káca vychytal a kluci odblokovali, to bylo super," ocenil Jeřábek.

I trenér Zdeněk Moták s jeho sparťanským protějškem Miloslavem Hořavou se v hodnocení duelu na pozápasové tiskové konferenci shodli, že právě pasáž čtyř přesilovek Pražanů v rychlém sledu byla klíčovou pasáží duelu.

"První třetina byla v podstatě vyrovnaná, pak jsme měli špatný vstup do druhé. Zápas se nějak vyvíjel. Druhá třetina nám každopádně ubrala spoustu sil. Navíc ostatní kluci, co nehráli ta oslabení, nebyli moc v tempu. Hra je pak hrozně rozházená," konstatoval Jeřábek.

Domácí nedokázali soupeře nijak překvapit, zdálo se, že Třinec už má přesilovky Sparty načtené naprosto dokonale. "Sparta měla doteď přesilovky výborné. Jak se série vyvíjí a hraje se hodně zápasů, člověk se na nějaké ty situace koukne. Myslím, že dnes to z toho tak nějak vyplynulo," řekl Jeřábek.

Obrat v sérii z 1:2 na 3:2 musí být povzbuzením pro Třinecké a jejich sebevědomí, ale Jeřábek pozici, kterou si Oceláři vydřeli, nijak nepřeceňoval. "Nevím, zda lze mluvit přímo o sebevědomí. Myslím, že zápas bude zase hodně podobný. Všichni můžou vidět, že zápasy jsou ohromně těsné a vyrovnané. Dneska jsme tady urvali vítězství my, ale neočekávám nic jiného než další velkou bitvu i další zápas. A my do ní půjdeme úplně stejně," ujistil Jeřábek.