Jen 30 km od Brna rostou v Exotické zahradě stovky subtropických rostlin

Přibice (Brněnsko) - Jen 30 kilometrů od Brna pěstují v Přibicích dva nadšenci stovky subtropických rostlin a provozují Exotickou zahradu. Je nejen atraktivním turistickým cílem, ale i vyhledávaným místem pěstitelů, kteří si jezdí kupovat sazenice. Dlouhá léta pěstoval Miroslav Effenberger rostliny na zahradě u svého domu, ale čím dál vyšší zájem návštěvníků i pěstitelů jej dovedl k tomu, že nedaleko koupil starý dům s velkým pozemkem a proměnil je na zahradu o ploše 2000 metrů čtverečních. V letní sezoně přijde denně nejméně 100 lidí, řekl Effenberger ČTK.

Fotogalerie

Subtropické rostliny podle něj prodává v Česku více lidí, ale jen on je pěstuje a díky mnohaletým zkušenostem zákazníkům radí i při pěstování a ošetřování rostlin. Různí obchodníci jen sazenice dovezou, prodají a přes zimu nic nemají. "My pěstujeme trvale, takže je zřejmé, jaké rostliny a jak přečkají zimu," řekl Effenberger. Před dvěma lety začal spolupracovat s Jiřím Michnou, díky čemuž se rozvoj zahrady zrychlil.

O zákazníky nemají nouzi. Kvůli změně klimatu, oteplování a mírnějším zimám se stále více lidí zajímá o pěstování palem a dalších rostlin, které dříve znali ze Středomoří. Na první pohled by se mohlo zdát, že kamenem úrazu budou teploty pod nulou, ale podle Effenbergera řada rostlin slabší mrazy velmi dobře snáší. V případě silnějších mrazů stačí choulostivější rostliny přikrýt kvalitní mrazuvzdornou ochranou, některé je třeba přenést do míst, kde neumrznou.

V zahradě jsou jak různé okrasné palmy, tak také řada rostlin produkujících plody. "Nejoblíbenější jsou fíky, které na jihu jižní Moravy mohou růst bez jakékoliv ochrany v zimě. Hodně také vydrží bezvadné čínské datle a děti je milují," poznamenal Effenberger. Pěstuje také granátová jablka, olivy, citrusové plody, avokáda, pistácie či manga. A pořád hledá nové rostliny, kterými by mohl zahradu obohatit. Dvakrát ročně jezdí do Španělska, kde nakupuje semena i sazenice a konzultuje s kolegy, kteří mají s pěstováním letité zkušenosti, vydává se i do Itálie. "Díky množství rostlin, které máme, jsme také schopni zákazníkům nabídnout obvykle nižší cenu než jiní obchodníci," řekl Effenberger. Některé rostliny už má v zahradě i 30 let.

Subtropické rostliny jsou pro něj celoživotní láskou. První datlovník vysel už v roce 1986 jako chlapec, který se stal sotva školákem. Ve 12 letech měl svoji první výstavu kaktusů a v roce 1990 vypěstoval první fíky, za dalších pět let sklízel banány. Postupně rozšiřoval počet pěstovaných druhů a studium na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity se pro něj díky zkušenostem stalo spíše formalitou. V nové zahradě má dva skleníky, jeden prodejní a druhý pěstební. Je v ní i jezírko s okrasnými rybami a skalky s dalšími exotickými rostlinami. Od dubna do června je zahrada otevřená denně, do září denně mimo pondělí, ale navštívit se dá po domluvě i v jiných měsících.