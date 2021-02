Jelínek trefil v prodloužení výhru Liberce v Mladé Boleslavi

Mladá Boleslav - Hokejisté Liberce vyhráli ve 44. kole extraligy v Mladé Boleslavi 2:1 v prodloužení a připsali si třetí vítězství za sebou. V čase 61:43 rozhodl kapitán Bílých Tygrů Petr Jelínek. Bruslařský klub neuspěl poprvé po sérii tří vítězství, ale udržel se na třetím místě o bod před Libercem.

V první třetině byli aktivnější a nebezpečnější hosté. Skóre mohl otevřít ve 14. minutě mladoboleslavský odchovanec ve službách Liberce Lenc, ale z dobré pozice mezi kruhy napálil jenom horní tyč domácí branky. Největší šanci Mladé Boleslavi měl v závěru úvodní třetiny po akci Allena Adam Zbořil, ale Kváča se dokázal proti jeho střele dobře přesunout brankovištěm.

Při hře čtyři na čtyři v úvodu druhé části hry ujel domácím Gríger, ale ani jemu se nepodařilo otevřít skóre zápasu. Parádní přesun pak předvedl mladoboleslavský brankář Růžička krátce před polovinou zápasu proti Bulířově střele.

Čekání na gól trvalo až do třetí třetiny. Ve 48. minutě se ocitl v dobré palebné pozici hostující Průžek, ale jeho střela mířila nad branku. Gól ale padl až o chvíli později, když se v přesilové hře prosadil z dorážky Musil. Mladá Boleslav odpověděla také v početní výhodě. Ke sraženému puku se dostal její nejlepší střelec Šťastný a vyrovnal na 1:1.

Zápas musel jít do prodloužení, které mohl po 11 vteřinách rozseknout Jääskeläinen, ale Kváča proti jeho blafáku vytasil skvělý zákrok lapačkou. Rozhodnutí tak přišlo na druhé straně, kde se střelou z první prosadil Jelínek.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Viděli jsme bojovný zápas. Liberec měl o den odpočinku víc a v první třetině to bylo vidět, jeho hráči byli živější. Od druhé třetiny se hra srovnala. Ve třetí třetině šel Liberec do vedení v přesilovce, ale my jsme rádi, že jsme také dokázali jednu využít. Stav 1:1 po základní hrací době odpovídal dění na ledě. V prodloužení jsme špatně vyhodnotili situaci po buly a inkasovali jsme. Byl to zápas brankářů a oba chytali výborně. Takový stav byl hlavně jejich zásluhou."

Patrik Augusta (Liberec): "Jsme rádi za výhru, předvedli jsme tady dobrý a celý zápas kompaktní výkon. Co se týče systému, byl disciplinovaný. Troufám si říct, že jsme vyhráli zaslouženě."

BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec 1:2 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 56. D. Šťastný (Ševc, A. Zbořil) - 49. A. Musil (Knot, Birner), 62. P. Jelínek (Bulíř, Vitásek). Rozhodčí: Hodek, Mrkva - Lederer, Lhotský. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:1. Bez diváků.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Ševc, Allen, Dlapa, Bernad, Šidlík, D. Moravec - D. Šťastný, A. Zbořil, Claireaux - Jääskeläinen, A. Zbořil, Cienciala - P. Kousal, O. Najman, Flynn - J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad. Trenéři: R. Rulík a P. Patera.

Liberec: Kváča - Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandič, T. Hanousek, Derner - Lenc, Bulíř, Birner - A. Musil, Gríger, A. Najman - Rychlovský, P. Jelínek, J. Vlach - Průžek, J. Šír, D. Špaček. Trenér: P. Augusta.