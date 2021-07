Jedny z prvních záběrů filmu Přání k narozeninám dnes vznikaly v centru Prahy

Praha - Za plného provozu dnes na Václavském náměstí v Praze vznikaly jedny z prvních záběrů připravované filmové komedie Přání k narozeninám. V režii Marty Ferencové v rodinném snímku hrají Eva Holubová, Veronika Kubařová, Simona Babčáková, Jaroslav Plesl nebo Matěj Hádek. Pomocníci filmového štábu museli řešit průjezd aut, procházení lidí i nedisciplinovanost některých fotografů.

"Ve scéně, která dnes vzniká, se hledají děti ztracené ve městě. Pracujeme za běžného provozu, tahle oblast se zcela uzavřít nedá a my zároveň potřebujeme točit ve městě. Bude to nabitý den," řekl ČTK producent filmu Adam Dvořák ze společnosti Movie. "Děj filmu se to točí kolem jedné nevydařené oslavy narozenin, kdy hlavní hrdinka, kterou hraje Eva Holubová, si přála udělat klidnou a přesně zorganizovanou oslavu narozenin. Celé se to ale zvrtlo, protože její syn Petr měl naplánovanou jinou akci. A ty dvě oslavy v jednom generují spoustu situací," dodal.

V režii Ferencové vznikla i romantická komedie Přání Ježíškovi, kterou na začátku letošního roku filmaři dokončili v Josefově Dole v Jizerských horách. Snímek Ferencové, která stojí za divácky úspěšnými filmy Všechno nebo nic a Příliš osobní známost, vypráví různé osudy několika mužů a žen, jejichž řešení přichází přímo na Štědrý den. "Oba filmy spojují velká přání. Stejně jako si na Vánoce přejeme, abychom vše zažili v klidu bez stresu, a ono se to děje jinak, tak je to v případě Přání k narozeninám podobné. Shoda je i v hlavních představitelích, tvůrcích a postavě paní režisérky, ale děj se točí kolem rozdílných věcí. Nejedná se o žádný příběh na pokračování," podotkl producent Dvořák.

Zatímco Přání k narozeninám plánují uvést do kin až v září příštího roku, Přání Ježíškovi by mělo mít premiéru, která se opozdila kvůli protipandemickým opatřením, letos 11. listopadu.

Komediální žánr je v českých kinech žádaný. Nejnavštěvovanějším českým snímkem loňského léta se stal film 3Bobule, který za měsíc od premiéry v kinech zaznamenal téměř 170.000 diváků. Velkou návštěvnost vykazovala také komedie Chlap na střídačku režiséra Petra Zahrádky. V čele víkendové návštěvnosti kin byla před jejich uzavřením loni 12. října komedie Bábovky režiséra Rudolfa Havlíka. Film natočený podle knižní předlohy spoluautorky scénáře Radky Třeštíkové za tři týdny nasbíral přes 145.000 diváků. Po znovuotevření kin po uvolnění protipandemických opatření 24. května komedie Matky nasbírala za stejnou dobu 150.000 diváků, přestože návštěvnost i tržby kin stále nejsou na úrovni, které dosahovaly před pandemií nemoci covid-19.

Předloni se nejnavštěvovanějším snímkem stala komedie Ženy v běhu, která zaznamenala přes 1,54 milionu diváků a vydělala bezmála 212 milionů korun. Snímek režiséra Martina Horského získal na filmových cenách Český lev nestatutární Cenu filmových fanoušků.