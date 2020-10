Jedničkou draftu NHL je Lafreniére, Myšáka si vybral Montreal

Secaucus (USA) - Kanadský útočník Alexis Lafreniére z Rimouski z QMJHL se stal jedničkou letošního draftu NHL a patří New York Rangers. Na druhé pozici si vybralo Los Angeles jeho krajana Quintona Byfielda ze Sudbury z OHL a ze třetího místa sáhla Ottawa po německém útočníkovi Timovi Stützlem z Mannheimu. Nejvýše letos draftovaným Čechem se stal útočník Jan Myšák. Litvínovského odchovance si vybral ve 2. kole na 48. pozici Montreal.

"Jsem opravdu šťastný, že patřím New York Rangers. Je to pro mě velké ocenění. A nemůžu se dočkat, až se setkám s fanoušky. Slyšel jsem o nich hodně a i o hale (Madison Square Garden). Těším se, až se někdy v příštích měsících dostanu do New Yorku. Doufám, že budeme mít dobrou sezonu," řekl Lafreniére.

Draft se konal s více než tříměsíčním zpožděním kvůli koronavirové pandemii a poprvé proběhl virtuálně bez osobní účasti budoucích hvězd nejlepší ligy světa. Původně se měl draft konat 26. a 27. června v Montrealu. V současné situaci se uskutečnil 58. ročník ze sídla studií NHL Network v Secaucusu.

Lafreniére na začátku roku získal s Kanadou zlato na mistrovství světa hráčů do 20 let v Ostravě a Třinci. Po turnaji obdržel cenu pro nejlepšího útočníka i nejužitečnějšího hráče.

Před ukončením sezony kvůli pandemii koronaviru byl nejproduktivnějším hráčem juniorské soutěže QMJHL, v níž v dresu Rimouski zaznamenal 112 bodů za 35 branek a 77 asistencí v 52 zápasech.

Druhý rok po sobě díky tomu Lafreniére získal ocenění pro nejlepšího hráče celé kanadské juniorské ligy CHL, což v minulosti dokázal pouze současný kapitán Pittsburghu Sidney Crosby.

Byfield se stal nejvýše draftovaným hráčem tmavé pleti v historii. Dosud nejvýše draftovanými černochy byli na čtvrtých místech útočník Evander Kane (2009, Atlanta) a obránce Seth Jones (2013, Nashville).

"Je to super. Chci dál šířit povědomí o tomto tématu," uvedl Byfield v narážce na sílící boj za rasovou a sociální spravedlnost. "Nebývám nervózní, ale teď jsem byl. Byl to přeci jen moment, na který jsem čekal celý život. Nemůžu se dočkat, až budu v Los Angeles," dodal.

Stützle se vyrovnal třetím místem nejvýše draftovanému Němci v historii Leonu Draisaitlovi, jehož si vzal v roce 2014 jako trojku Edmonton. "Velice si cením toho, že si mě vybrali Ottawa Senators. Chci se dostat do týmu, to je pro mě teď první krok. Chci to dokázat co nejdříve a předvádět maximum každý den," uvedl Stützle.

Na vysokou se dostal pozici po sezoně, v které Draisaitl získal Art Ross Trophy pro vítěze produktivity, Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče a Ted Lindsay Award pro nejlepšího hráče podle NHLPA.

Poprvé v historii se dostalo v prvním kole na dva Němce. Na 17. pozici si Chicago vybralo Lukase Reichla z Eisbären Berlín, synovce olympijského vítěze z Nagana a trojnásobného mistra světa Roberta Reichla. "Je to skvělé pro německý hokej. Co dokázal Leon Draisaitl, je neuvěřitelné. Spousta dětí k němu vzhlíží," dodal Stützle.

Myšáka si vybral ve 2. kole draftu NHL Montreal

Nejvýše draftovaným českým hokejistou v NHL se stal letos útočník Jan Myšák. Litvínovského odchovance, který minulou sezonu dohrál v Hamiltonu v kanadské juniorské OHL, si vybral ve 2. kole na 48. pozici Montreal.

Myšák odešel z extraligového Litvínova do Hamiltonu v OHL začátkem ledna po domácím mistrovství světa dvacítek v Ostravě. V dresu Bulldogs si připsal ve 22 zápasech 25 bodů za 15 branek a 10 asistencí.

Předtím stihl v domácí nejvyšší soutěži za Litvínov za necelé dvě sezony 63 zápasů a 25 bodů (13+12). Na šampionátu dvacítek v pěti zápasech jednou skóroval a u jedné branky asistoval.

Český hokej neměl v úterním prvním kole zástupce stejně jako loni. Tehdy se dostalo jako na prvního hráče z tuzemska až ve třetím kole na 87. místě na brankáře Lukáše Paříka, po kterém sáhlo Los Angeles.

V roce 2018 byli už v prvním kole vybráni dva čeští útočníci - na šestém místě si Detroit zajistil Filipa Zadinu a na 16. pozici Colorado zvolilo Martina Kauta. O rok dříve byli také dva útočníci už v úvodním kole. Jako dvanáctku si vybrala Carolina Martina Nečase a na 21. místě New York Rangers Filipa Chytila.

Pořadí 1. kola draftu NHL 2020 (v pořadí tým NHL - hokejista - národnost - post - dosavadní tým/soutěž): 1. New York Rangers - Alexis Lafreniére - Kanada - útočník - Rimouski/QMJHL, 2. Los Angeles - Quinton Byfield - Kanada - útočník - Sudbury/OHL, 3. Ottawa - Tim Stützle - Německo - útočník - Mannheim/Něm., 4. Detroit - Lukas Raymond - Švédsko - útočník - Frölunda/Švéd., 5. Ottawa - Jake Sanderson - USA - obránce - USA '18', 6. Anaheim - Jamie Drysdale - Kanada - obránce - Erie/OHL, 7. New Jersey - Alexander Holtz - Švédsko - útočník - Djurgaarden/Švéd., 8. Buffalo - Jack Quinn - Kanada - útočník - Ottawa 67's/OHL, 9. Minnesota - Marco Rossi - Rakousko - útočník - Ottawa 67's/OHL, 10. Winnipeg - Cole Perfetti - Kanada - útočník - Saginaw/OHL, 11. Nashville - Jaroslav Askarov - Rusko - brankář - Petrohrad/KHL, 12. Florida - Anton Lundell - Finsko - útočník - IFK Helsinky/Fin., 13. Carolina - Seth Jarvis - Kanada - útočník - Portland/WHL 14. Edmonton - Dylan Holloway - USA - útočník - University of Wisconsin/NCAA, 15. Toronto - Rodion Amirov - Rusko - útočník - Ufa/KHL, 16. Montreal - Kaiden Guhle - Kanada - obránce - Prince Albert/WHL, 17. Chicago - Lukas Reichel - Německo - útočník - Eisbären Berlín/Něm., 18. New Jersey - Dawson Mercer - Kanada - útočník - Chicoutimi/QMJHL, 19. New York Rangers - Braden Schneider - Kanada - obránce - Brandon/WHL, 20. New Jersey - Šakir Muchamadullin - Rusko - obránce - Ufa/KHL, 21. Columbus - Jegor Činachov - Rusko - útočník - Omsk/KHL, 22. Washington - Hendrix Lapierre - Kanada - útočník - Chicoutimi/QMJHL, 23. Philadelphia - Tyson Foerster - Kanada - útočník - Barrie/OHL, 24. Calgary - Connor Zary - Kanada - útočník - Kamloops/WHL, 25. Colorado - Justin Barron - Kanada - obránce - Halifax/QMJHL, 26. St. Louis - Jake Neighbours - Kanada - útočník - Edmonton Oil Kings/WHL, 27. Anaheim - Jacob Perreault - Kanada - útočník - Sarnia/OHL, 28. Ottawa - Ridly Greig - Kanada - útočník - Brandon/WHL, 29. Vegas - Brendan Brisson - USA - útočník - Chicago Steel/USHL, 30. Dallas - Mavrik Bourque - Kanada - útočník - Shawinigan/QMJHL, 31. San Jose - Ozzy Wiesblatt - Kanada - útočník - Prince Albert/WHL.