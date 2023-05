Jednání o míru není nyní možné, Ukrajina i Rusko věří, že vyhrají, řekl Guterres

Madrid - Jednání o zastavení bojů a o míru mezi Ukrajinou a Ruskem nejsou nyní možná. Obě země totiž věří, že dokážou ve válce vyhrát. Řekl to generální tajemník OSN António Guterres v rozhovoru, který dnes zveřejnil deník El País. Guterres se nechtěl vyjádřit k tomu, zda se do 18. května podaří obnovit dohodu o přepravě zemědělských komodit přes Černé moře.

"Myslím si, že v tuto chvíli není možné vyjednávat o míru. Obě strany jsou přesvědčené, že mohou (válku) vyhrát," řekl španělskému listu Guterres. Podle něj je v současné době také nemožné rychle dosáhnout zastavení bojů. Guterres připomněl, že ruská invaze představuje porušení Charty OSN.

"To, co v rámci možností děláme, je vést dialog s oběma stranami o konkrétních záležitostech," uvedl Guterres. Nejdůležitějším výsledkem této snahy je podle něj dohoda o exportu zemědělských komodit přes Černé moře, která ale končí 18. května. Guterres nechtěl říct, zda se dohodu do tohoto data podaří prodloužit, jak se stalo v minulosti. "Jedná se o to dosáhnout prodloužení iniciativy a učinit ji trvanlivější a lepší," řekl deníku Guterres.

Podle Guterrese vyvolává velké znepokojení situace kolem Záporožské jaderné elektrárny. Proruské okupační úřady v pondělí oznámily pozastavení jejího provozu a šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi označil situaci kolem tohoto zařízení za nepředvídatelnou. "Myslím si, že možnost jaderné eskalace je velmi malá," uvedl Guterres. Podle něj dokument čínské diplomacie z konce února přispěl k tomu, aby se ujasnilo, že použití jaderných zbraní je nepřijatelné.

Guterres také ocenil, že evropské země přijaly po začátku ruské invaze miliony ukrajinských uprchlíků. Kritizoval však, že ty samé země mají často "zcela uzavřený postoj" k uprchlíkům z jiných částí světa, například ze Sýrie. Podle něj to má negativní dopad na vnímání situace v zemích globálního jihu. "Pravdou je, že (tyto země) cítí, že tu existuje dvojí metr a přístup," řekl Guterres.