Jednání na vnitru ukáže, jak se bude hlasovat z karantény

Praha - Schůzka zástupců parlamentních stran a ministerstva vnitra by dnes měla přinést výslednou podobu změn ve volební praxi pro hlasování z karantény v říjnových volbách. Strany už odmítly možnost zavedení volebních zmocněnců, s výhradami souhlasí s hlasováním z auta na drive-in stanovištích, zřízením speciálních volebních okrsků v uzavřených domovech seniorů a výjezdových komisí vybavených ochrannými pomůckami.

Probrat chtějí zástupci parlamentních stran s ministrem Janem Hamáčkem (ČSSD) také zvýšení odměn pro volební komisaře. Podle vyjádření náměstka ministra Petra Mlsny počítá vnitro v terénu s pomocí vojáků.

Už před týdnem se strany shodly, že změny volební praxe se budou týkat pouze říjnových senátních a krajských voleb a nové možnosti hlasování budou moct využít pouze ti, které do karantény pošle lékař nebo hygiena. Legislativní podobu změn plánuje ministerstvo vnitra předložit vládě 17. srpna. Parlament by je měl schválit do konce srpna tak, aby v září mohli být proškoleni komisaři.