Jednání Kongresu je přerušené, Kapitol obsadili Trumpovi příznivci

Příznivci amerického prezidenta Donalda Trumpa poté, co 6. ledna 2020 překonali policejní zátarasy a vnikli do budovy Kapitolu ve Washingtonu. ČTK/AP/Manuel Balce Ceneta

Washington - Jednání Kongresu k potvrzení výsledku prezidentských voleb dnes násilím narušili příznivci stávajícího prezidenta Donalda Trumpa, kteří se po střetech s policií dostali do budovy Kapitolu. Podle médií byla při potyčkách postřelena žena do hrudníku a nachází se ve vážném stavu, uvedla televize CNN, zranění utrpělo také několik policistů. Policie použila uvnitř budovy slzný plyn, demonstranti přesto pronikli do jednacích sálů obou komor Kongresu. Zvolený prezident Joe Biden i Trump vyzvali demonstranty k odchodu z Kapitolu.

Zákonodárci i viceprezident Mike Pence byli evakuováni, Trump následně protestující na twitteru vybídl, aby "zůstali nenásilní". Starostka Washingtonu Muriel Bowserové vyhlásila od půlnoci SEČ zákaz vycházení v celém městě.

Ke Kapitolu nyní míří příslušníci národní gardy a policisté ze sousední Virginie a z Marylandu, které tam vyslalo tamní vedení na žádost Bowserové. Podle AP vysílá další federální agenty na místo také ministerstvo vnitřní bezpečnosti.

Několik tisíc demonstrantů nespokojených s výsledky listopadových prezidentských voleb se nejprve sešlo v parku před Bílým domem. Tam k nim promluvil Trump, který prohlásil, že nikdy neuzná svou porážku a znovu mluvil o volebních podvodech, pro které však neexistují přesvědčivé důkazy.

Dav se následně přesunul před budovu Kongresu, kde začalo jednání k oficiálnímu potvrzení vítězství Trumpova soupeře, demokrata Joea Bidena. Podle reportérů televize PBS byla atmosféra stále více vyhrocená, několik stovek demonstrantů poté protrhlo bezpečnostní zábrany. Demonstranti následně ovládli celé prostranství před budovou.

Někteří se začali dobývat také do budovy a obě komory Kongresu, které v tu chvíli separátně projednávaly námitky republikánů ke sčítání hlasů v Arizoně, přerušily jednání. Ochranka následně členům Kongresu nařídila nasadit plynové masky, protože uvnitř budovy použila slzný plyn.

Z Kapitolu byl evakuován viceprezident Pence i jeho demokratická nástupkyně Kamala Harrisová. V bezpečí je také demokratická šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová.

Fotografie reportéra Matta Fuelera následně ukázala, jak policisté uvnitř jednacího sálu Sněmovny reprezentantů míří zbraněmi na demonstranta, který se snaží dostat do sálu. Podle přítomných novinářů a záběrů amerických médií se později protestující dostali do sálů obou komor Kongresu, jeden z nich přitom usedl na místo předsedy Senátu.

Při potyčkách byla podle médií postřelena jedna žena do hrudníku. Zatím není jasné, o koho se jedná, stanice CNN s odkazem na své zdroje napsala, že její stav je vážný. Zranění utrpělo několik policistů, nejméně jeden z nich musel být převezen do nemocnice, napsala agentura Reuters.

Podle reportérů již policie vyklidila prostory křídla Kapitolu, v němž sídlí Senát, zatím však není jasné, jaký je vývoj v části budovy užívané Sněmovnou reprezentantů.

Prezident Trump vyzval svoje podporovatele ke klidu s tím, že ochranka Kapitolu a policie jsou "na straně naší země". Řada zákonodárců na něj však naléhá, aby se protestující vyzval přímo k rozpuštění demonstrace a odchodu z Kapitolu, což zatím neučinil.

Viceprezident Mike Pence ve vyjádření apeloval na protestující, aby budovu Kapitolu opustili a varoval je, že budou tvrdě stíháni.

Jednání Kongresu o prezidentských volbách muselo být přerušené

Příznivci prezidenta Donalda Trumpa dnes obsadili budovu Kapitolu ve Washingtonu, kde předtím začalo společné zasedání obou komor Kongresu. Jeho úkolem je potvrdit výsledky listopadových prezidentských voleb, ve kterých podle hlasování sboru volitelů zvítězil demokrat Joe Biden. Šéf senátní většiny Mitch McConnell se před propuknutím nepokojů postavil proti snahám současného prezidenta Donalda Trumpa o neuznání výsledků hlasování.

Předmětem schůze bylo sčítání hlasů volitelů z jednotlivých států. Od poloviny prosince je přitom známé, že v celkovém součtu zvítězil Biden nad Trumpem poměrem 306 ku 232 hlasům. Republikáni tak mohou svou opozicí podle expertů celý proces maximálně zdržet.

Republikáni hned zkraje jednání podle očekávání vznesli první námitku. Obě komory se následně odebraly do svých jednacích sálů, kde měli kongresmani o věci nanejvýš dvě hodiny debatovat. Stížnost, jež by v případě schválení vedla k vyřazení hlasů volitelů z daného státu, však musí potvrdit obě komory Kongresu, přičemž Sněmovnu reprezentantů ovládají demokraté.

Trump proto v posledních dnech naléhá na svého viceprezidenta Mikea Pence, aby po sečtení všech hlasů odmítl vyhlásit příštího prezidenta, což je role, kterou viceprezidentovi ukládá ústava.

Pence však dnes v prohlášení krátce před začátkem společné schůze kongresových komor uvedl, že nemá pravomoc jednostranně rozhodnout o tom, jaké výsledky by se měly ve finálním součtu ponechat a jaké vyřadit.

Pence následně začal otevírat obálky s výsledkem hlasování sboru volitelů z jednotlivých států. Po bezproblémovém započtení hlasů z Alabamy a Aljašky, kde vyhrál Trump, však někteří republikáni hned u Arizony podali námitku a obě komory o ní na oddělených jednáních zahájily debatu.

Podobný postup lze očekávat rovněž u řady dalších států, kde Trump dominoval v roce 2016, ale kde loni prohrál. Právě tam podle jeho tvrzení, pro něž nepředložil pádné důkazy, docházelo k podvodům.

Jeden z nejmocnějších republikánů ve Washingtonu a šéf většiny v Senátu Mitch McConnell se v rozpravě postavil proti Trumpovým snahám a zaútočil na některé svoje spolustraníky, kteří by podle něj mohli Spojeným státům svou činností velmi uškodit. Zatímco všechny volby doprovází určité nejasnosti, při těchto volbách se tak nestalo "v tak masivní míře, aby to změnilo výsledek celého hlasování", uvedl McConnell.

"Nemůžeme se jednoduše prohlásit národní volební komisí na steroidech. Voliči, soudy, státy, ti všichni promluvili. Pokud bychom jejich rozhodnutí zamítli, naši republiku by to navždy poškodilo," dodal šéf senátní většiny.

Nový americký prezident má 20. ledna složit přísahu a ujmout se tak úřadu. Trump dnes před svými příznivci ve Washingtonu zopakoval, že výsledky voleb, které mu prý byly ukradeny, "nikdy neuzná".

Biden i Trump vyzvali demonstranty k odchodu z Kapitolu

Zvolený americký prezident Joe Biden odsoudil dnešní situaci v Kapitolu jako bezprecedentní útok na demokracii, který hraničí s pokusem o převrat. Demonstranty vyzval k opuštění budovy a rozpuštění jejich protestu a apeloval na prezidenta Donalda Trumpa, aby okamžitě veřejně vystoupil s projevem. Ten o něco později zveřejnil video, v němž protestující vyzval k odchodu, jejich jednání však neodsoudil, vyjádřil pro ně pochopení, a označil je za výjimečné.

Zákonodárci dnes projednávali potvrzení výsledku prezidentských voleb, v nichž Trump prohrál. Schůze obou komor Kongresu musela být přerušena poté, co Trumpovi příznivci přemohli ochranku, dostali se do budovy a následně pronikli i do jednacích sálů Senátu a Sněmovny reprezentantů.

"Naše demokracie je v tuto hodinu pod bezprecedentním útokem, který se nepodobá ničemu, čeho jsme byli v moderní době svědkem," prohlásil Biden, který byl ve státu Delaware, kde měl pronést projev o svém plánu na obnovu ekonomiky zasažené pandemií covidu-19. Dodal, že současné dění je "útokem na vládu práva, jakých jsme viděli jen málo". "Chaotické scény u Kapitolu nejsou odrazem skutečné Ameriky, nepředstavují to, čím jsme," dodal.

Následně stejně jako řada vrcholných zákonodárců z obou hlavních politických stran vyzval Trumpa, aby veřejně vystoupil a řekl svým příznivcům, aby "ukončili toto obležení".

Trump krátce nato na twitteru zveřejnil krátké video, v němž nadále trval na tom, že volby vyhrál, ačkoliv jeho prohru potvrdil sbor volitelů a soudy i volební činitelé odmítli veškeré námitky jeho týmu ohledně volebních podvodů. "Rozumím vaší bolesti," začal prezident. "Ale teď musíte jít domů. Musíme mít mír, musíme mít zákon a pořádek," pokračoval a vyzval své příznivce, aby "nehráli do rukou těchto lidí", kteří podle něj ukradli volby "nám všem - mně, vám, naší zemi".

"Běžte domů, milujeme vás, jste opravdu výjimeční (...) Vím, jak se cítíte, ale jděte domů," pokračoval republikánský prezident.

Sociální síť twitter následně k jeho příspěvku přidala varování, kterým v posledních dvou měsících opatřuje téměř veškerá Trumpova prohlášení o volbách. Tentokrát však navíc napsala, že "na tento tweet nelze odpovědět, nelze ho retweetovat, ani ‚lajkovat‘ kvůli nebezpečí násilností".