Jednadvacítku po výhře nad Slovinci čeká v pondělí v kvalifikaci o ME Albánie

Utkání skupiny G kvalifikace na ME 2023 fotbalistů do 21 let ČR - Slovinsko, 2. září 2021 v Českých Budějovicích. Radost hráčů ČR z gólu. ČTK/Pancer Václav

České Budějovice - Po úvodní čtvrteční výhře 1:0 nad Slovinskem v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2023 čeká české fotbalisty do 21 let v pondělí v Českých Budějovicích další domácí duel. "Lvíčata" se utkají s Albánií, která už v červnu vstoupila do kvalifikace vítězstvím 3:0 v Andoře. Zápas má výkop v 18:00.

Češi rozhodli o triumfu proti Slovinsku až v 89. minutě díky gólu stopera Martina Vitíka. "Na začátek kvalifikace je to veledůležitý krok, který nám může otevřít určité cesty. S výkonem ale určitě spokojení být nemůžeme. Ani někteří hráči nejsou spokojení s tím, jak jim to šlo, což je v pořádku. Mohla tam být nervozita nebo i svázanost určitými věcmi, které pro ně můžou být nové," řekl trenér Jan Suchopárek na on-line tiskové konferenci.

Od hráčů tentokrát očekává lepší výkon. "Skoro všichni hráli pod hranicí svých možností. Jsem stoprocentně přesvědčený o tom, že tým bude vynikající a bude schopný hrát daleko lepší fotbal než proti Slovinsku," uvedl jednapadesátiletý vicemistr Evropy z roku 1996.

Podle něj jeho svěřence nyní čeká jiný typ soupeře. "Půjdeme určitě do plné obrany. Před Slovinskem jsme byli plní očekávaní, ale s mužstvem jsme prakticky pracovali jen tři dny. Po regeneračním tréninku jsme měli jeden den na standardky plus nácvik technicko-taktických věcí a předzápasový trénink. Práce s hráči se odehrávala dost mimo hřiště, což přináší i určitá úskalí. Každý den ale cítím, že si mužstvo dobře sedá. Jsem přesvědčený, že bude táhnout za jeden provaz a ukáže se to i na hřišti," prohlásil Suchopárek.

Složení skupiny G doplňují Kosovo a Anglie. Na závěrečný turnaj přímo postoupí vítězové skupin a nejlepší celek z druhých míst, zbylých osm týmů z druhých příček čeká baráž. Jistou účast mají pořadatelelské země Rumunsko a Gruzie.