Jednadvacítka zdolala Kosovo 3:0 a v kvalifikaci o ME vyhrála i počtvrté

Utkání skupiny G kvalifikace na ME 2023 fotbalistů do 21 let: ČR - Kosovo, 12. října 2021 v Českých Budějovicích. Zleva brankář Matěj Kovář z ČR a Mark Merleku z Kosova.

České Budějovice - Čeští fotbalisté do 21 let porazili Kosovo 3:0 a v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v roce 2023 bodovali naplno i ve čtvrtém duelu, navíc opět bez inkasované branky. V prvním poločase skórovali hráči sparťanského B-týmu Václav Sejk a Adam Gabriel, po změně stran se prosadil střídající Daniel Fila.

"Měli jsme jasný cíl zvládnout utkání s velmi těžkým soupeřem. Tentokrát jsme náš výkon potvrdili brankami. Naše vítězství je zasloužené. Výsledek odpovídá předvedené hře," řekl trenér Jan Suchopárek na on-line tiskové konferenci.

"Lvíčata" zdolala tým z Balkánu už ve čtvrtek, kdy v Prištině zvítězila Gabrielovou zásluhou 1:0. Suchopárkův výběr vede skupinu G o tři body před Albánií. Favorizovaná Anglie je pozadu o pět bodů, ale má k dobru zápas. Právě s ní a se Slovinskem se Češi utkají v listopadu. "Budou to klíčová utkání. Hodně napoví o situaci ve skupině. Věřím, že utkání jsme schopní zvládnout. Určitě nás čekají nejtěžší soupeři ve skupině," uvedl dvaapadesátiletý Suchopárek.

Češi v Českých Budějovicích otevřeli skóre v 10. minutě. Šulc aktivním presinkem donutil brankáře Nrecu-Bisingera k chybné rozehrávce. Vystihl ji Kaloč, který před brankou našel zakončujícího Sejka. "Trenér chtěl, abychom hráli aktivní presink. Já a Sejk jsme měli za úkol je napadat. Povedlo se nám to, dali jsme z toho dva góly," konstatoval Šulc. "Ocenil bych práci Šulcíka a Kaliho. Pro mě to byla snadná práce. Nebyl to úplně nejtěžší gól," dodal Sejk.

V 35. minutě Šulc po Gabrielově přihrávce vystřelil z první, ale kosovský gólman zasáhl. O tři minuty později se už Čechům podařilo navýšit náskok. Karabec se z úhlu neprosadil, dorážející Gabriel, který se přiřítil do vápna, se ale nemýlil.

Po necelé hodině hry "Lvíčata" stanovila konečné skóre, poté co Šulcovu přihrávku před branku lehce tečoval Fila. "Ani to nebyla střela, šlo by to možná i vedle. Jsem rád, že třetí gól tam padnul a zápas jsme dohráli v klidu. Chtěl jsem dát gól, ale nemrzí mě to. Danovi to přeju," prohlásil Šulc.

Následně vystřelil zpoza šestnáctky Karabec, jenže Nreca-Bisinger ho vychytal. Blízko druhému gólu v utkání se v 78. minutě ocitl Gabriel, na Filovu přihrávku ale těsně nedosáhl.

ČR - Kosovo 3:0 (2:0)

Branky: 10. Sejk, 38. Gabriel, 57. Fila. Rozhodčí: Leibovitz - Dotan, Adi (všichni Izr.). ŽK: Knapík, Gabriel, Kaloč - Marleku. Diváci: 2454.

Sestavy:

ČR: Kovář - Gabriel (83. Jurásek), Vitík, Knapík, Fukala - Kaloč (83. Krunert), Šulc, Žambůrek - Karabec, Sejk (46. Fila), Ostrák (69. Červ). Trenér: Suchopárek.

Kosovo: Nreca-Bisinger - A. Hoti (63. Zeqiri), Kurtulus, Zumberi - Krasniqi (62. Limani), F. Hoti, Kryeziu (71. Sadiku), Lushaku, Hoxha - Diamant Berisha (83. Tahiri), Marleku. Trenér: Nees.

Tabulka:

1. ČR 4 4 0 0 9:0 12 2. Albánie 4 3 0 1 7:4 9 3. Anglie 3 2 1 0 5:2 7 4. Slovinsko 4 1 1 2 3:5 4 5. Kosovo 4 1 0 3 2:6 3 6. Andorra 5 0 0 5 0:9 0