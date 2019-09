Jednadvacítka chce proti Litvě vítězně vstoupit do kvalifikace

České Budějovice - Čeští fotbalisté do 21 let v pátek vstoupí do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2021. Svěřenci trenéra Karla Krejčího v prvním z deseti zápasů čtvrté skupiny přivítají v Českých Budějovicích Litvu a na úvod neberou nic jiného než výhru. Utkání začne v 18:00.

Dalšími soupeři českých mladíků jsou Skotsko a tři týmy, s nimiž se reprezentanti utkali v minulé kvalifikaci ještě za trenéra Vítězslava Lavičky - Chorvatsko, Řecko a San Marino. Přímý postup na šampionát v Maďarsku a Slovinsku si zajistí vítězové skupin a nejlepší celek z druhých míst bez zápasů s šestým týmem skupiny. Zbylých osm mužstev na druhých místech si zahraje baráž a vítězové zkompletují 16 účastníků mistrovství. V předešlé kvalifikaci skončili čeští mladíci ve skupině až třetí za Chorvatskem a Řeckem.

"Skupina je na první pohled hodně vyrovnaná a otevřená pro všechny týmy. Náš tým má svoji sílu, v minulosti to opakovaně ukázal a i teď máme jasný cíl - budeme se prát o postup, i když klíč není úplně jednoduchý," uvedl Krejčí, který mužstvo převzal v prosinci a poprvé ho povede v soutěžním utkání.

Litva už vstoupila do kvalifikace v červnu a v San Marinu zvítězila 3:0. "Začátek bude strašně důležitý. Hráče připravuji na to, že Litva má kvalitu. Vychází z velmi dobré organizace, má vepředu dva velice dobré hráče a spoléhá na brejkové situace. Nelze soupeře podcenit, je třeba, abychom šli do zápasu odhodlaně a koncentrovaně a od první minuty šli za vítězstvím," doplnil Krejčí.

V týmu má řadu hráčů, kteří se už výrazně prosazují v lize. Mezi hlavní opory by měli patřit sedmnáctiletý sparťanský talent Adam Hložek, jablonecký Jan Matoušek či Michal Sadílek z PSV Eindhoven.

V pondělí česká jednadvacítka odehraje přípravný zápas ve Francii a další kvalifikační duely ji čekají v říjnu.