Jednadvacátá Dubovská si ve 2. kole spravila chuť, v neděli chce být ještě výš

Špindlerův Mlýn - Lyžařka Martina Dubovská hodnotila 21. místo v prvním slalomu Světového poháru ve Špindlerově Mlýně s mírnými rozpaky. Před novináři litovala hlavně nepovedené první jízdy, kde jí chyběla agresivita a kvalifikovala se až jako osmadvacátá. Díky zlepšenému výkonu ve 2. kole a posunu o sedm míst však věří, že získala do nedělního druhého závodu sebejistotu. Ráda by zaútočila ještě výš.

"Trochu jsem si tím spravila náladu. Určitě jsem byla ráda, že jsem mohla to druhé kolo absolvovat. Trať ale byla postavená strašně rovně a s tím bojuju," řekla Dubovská. "Druhá jízda byla lepší a i nasazení v ní bylo jinde. Stále je ale na čem pracovat. Snad mi to dodá do zítra sebevědomí, že jsem v cíli a mám nějaké body. Věřím, že to bude v neděli mnohem lepší," doplnila.

Třicetileté rodačce z Třince nevyšel v prvním kole především závěrečný sektor a rovinka. V posledním úseku ztratila 81 setin, v němž šlo až o 43. nejrychlejší čas. "Tam jsem jela snad nejpomaleji ze všech. Ve druhém kole jsem se to snažila nějak zlepšit, ale i tak jsem tam zaostala o tři desetiny. Bylo to však lepší než v tom prvním," uvedla Dubovská.

Před startem 2. kola si dala za cíl být na trati agresivnější. Nakonec se blýskla osmým nejrychlejším časem. "Říkala jsem si, že musím jet co nejrychleji a nepřemýšlet nad tím. Chtěla jsem prostě každou bránu zajet naplno. Když se na to podívám oproti prvnímu kolu, tak to byl byl rozdíl. Hlavně v nasazení a agresivitě," podotkla závodnice, jejímž maximem sezoně je zatím desáté místo.

Vpřed ji hnala i podpora 9700 diváků. "Na startu jsem to vnímala. V jízdě trochu méně, protože jsem byla soustředěná. Atmosféra ale byla super. Jsme vděční, že nás lidé přišli podpořit," dodala Dubovská.