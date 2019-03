Washington - Jediným kandidátem na post nového šéfa Světové banky (SB) je vysoký úředník ministerstva zahraničí USA David Malpass (62) navržený americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Výkonná rada oznámila, že do dnešní uzávěrky obdržela pouze tuto nominaci. Výběr prezidenta banky by měl být hotový do jarního zasedání SB, které začne 12. dubna, uvedla agentura AP.

Dosavadní prezident SB Jim Yong Kim z Jižní Koreje 1. února z funkce odstoupil, více než tři roky před vypršením mandátu. Důvodem byly rozdílné názory, než má současná americká vláda, na některá témata, především na změny klimatu. Kim byl ve funkci druhé funkční období, poprvé ho v roce 2012 nominoval předchozí prezident Barack Obama.

Malpass byl ekonomickým poradcem Trumpa v době jeho volební kampaně v roce 2016. Je loajální k Trumpovi a je známý svým kritickým postojem k SB a podobným institucím. Za vlády Ronalda Reagana a George W. Bushe působil na ministerstvu financí a zahraničí a před kolapsem banky Bear Stearns and Co. v roce 2008 působil jako její hlavní ekonom.

SB byla původně založena na pomoc zemím zasaženým druhou světovou válkou. V současnosti je její hlavní úlohou snižovat chudobu prostřednictvím půjček vládám nebo soukromým subjektům rozvojových a středně bohatých zemí. Kromě peněz poskytuje i technickou pomoc a poradenské služby. Banku vlastní členské země, podíly odpovídají hospodářské síle zemí.