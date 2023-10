Jedinečný zážitek: vystoupení U2 v Las Vegas sklízí nadšené recenze

Las Vegas (USA) - Vystoupení irské kapely U2 ve futuristické koncertní aréně The Sphere v Las Vegas sklízí nadšené recenze v kulturních rubrikách médií. Bulvární server TMZ píše o "naprosto unikátním koncertním zážitku na planetě Zemi", stanice CNN popisuje projekt The Sphere jako "drahý hazard", ale také ohromující a pohlcující zážitek. Britský server The Telegraph pak upozorňuje, že ambicí společnosti stojící za The Sphere, Madison Square Garden Entertainment (MSG), je vybudovat podobné stavby i na jiných místech světa.

The Sphere je s výškou 111,5 metru a šíří 157 metrů největší sférickou stavbou na světě. Zvenku působí pokaždé jinak; v jednu chvíli jejích 1,2 milionu LED diod vytváří dojem, že do ulic Las Vegas dopadl Měsíc nebo planeta Mars, jindy vypadá jako mrkající oční bulva nebo americká vlajka. Stejnou, nebo podle recenzí ještě větší, podívanou nabízí The Sphere uvnitř. Do prostoru ve tvaru amfiteátru se vejde 18.600 sedících diváků a 20.000 stojících. Vyprodané dva koncerty v aréně koncem minulého týdne odehráli právě U2.

"Myslím, že nikdy dřív nebyla postavená aréna pro účely živé zábavy takových parametrů," řekl kytarista U2 The Edge podle The Telegraph. "Zvukový systém má spoustu vlastností a schopností, které umožňují naprosté ponoření se do poslechu. Doslova můžete naprogramovat různé druhy a mixy zvuku do různých částí arény," řekl kytarista.

"U2 nikdy nepatřila ke kapelám, která by plaše podceňovala své schopnosti, ale i na její poměry bylo vystoupení v Las Vegas velkolepé," napsal kulturní kritik deníku The Guardian Alexis Petridis, který se jako jeden z mála zaměřil také na kritiku samotného vystoupení kapely; poukázal například na fakt, že U2 hráli svůj první koncert za 45 let s náhradním bubeníkem, jelikož Larry Mullen se zotavuje po operaci. Většinu pozornosti však média věnují kombinaci hudby s vizuálním zážitkem; The Sphere totiž nemá 1,2 milionu LED diod jen na svém zevnějšku, vizuál uvnitř je stejně úchvatný jako ten venku, píše CNN.

Když Bono zpíval The Fly, stěny i strop pokryla blikající barevná písmena, která vytvořila tunel prodlužující se vysoko do oblohy. Ten se pozvolna uzavřel do tvaru placatého stropu a, stále blikající a barevný, se začal s efektem padající střechy řítit na hlavy posluchačů. Při písni Where the Streets Have No Name zase obrazovky vytvářely efekt nevadské pouště se sluncem cestujícím po obloze a jindy se nad diváky tyčily jen mnohametrové záběry jednotlivých hudebníků.

Produkce se patrně stále potýká s jistými potížemi, sobotní vystoupení začalo o půl hodiny později kvůli "technickým potížím" a v průběhu koncertu na jednom z vnitřních panelů po dobu několika písní "zamrzl" obraz. Na tvorbě animací a obrazů pracovala velká jména z oblasti vizuálního designu a scénografie jako Es Devlinová nebo Brian Eno, píše The Guardian.

Výstavba The Sphere měla původně stát 1,2 miliardy dolarů (asi 28 miliard korun), logistické a technické problémy a pandemie covidu-19 však plánovaný termín otevření z roku 2021 odsunuly na letošek a celkové náklady zvedly na 2,3 miliardy dolarů (asi 53,8 miliard korun).

Ačkoliv zatím není jasné, kteří další hudebníci by v lasvegaské aréně mohli vystoupit, na víkendovém koncertu U2 byli v obecenstvu například Paul McCartney a média hovoří také o Harrym Stylesovi nebo kapele Coldplay. The Telegraph připomíná, že ambicí společnosti MSG je neomezit The Sphere jen na Las Vegas; další takováto aréna vzniká už od roku 2018 v Londýně, ačkoliv stavba se potýká s odporem místních, a další eventuální projekty jinde ve světě by mohly vznikat rychleji a levněji, jelikož MSG "už nyní chápe, co funguje a co ne".