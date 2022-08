Jeden z reaktorů Záporožské JE je znovu připojen k síti, uvedl Enerhoatom

Kyjev/Praha - Jeden z dosud odpojených reaktorů Záporožské jaderné elektrárny je znovu připojen k energetické síti, oznámila dnes odpoledne ukrajinská státní společnost Enerhoatom. Blok podle ní pokračuje v navyšování své kapacity. Ráno firma uvedla, že všech šest reaktorů je odpojeno od ukrajinské elektrické sítě a pokračuje příprava na připojení dvou bloků atomové elektrárny k síti.

Dva reaktory zařízení, které dosud byly v provozu, byly od sítě podle Enerhoatomu odpojeny ve čtvrtek kvůli požáru skládky popela v areálu blízké tepelné elektrárny, který zasáhl elektrické vedení. Požáry podle ukrajinských úřadů způsobilo ruské ostřelování. Podle ukrajinských úřadů to bylo poprvé v historii, co byla tato největší evropská jaderná elektrárna odpojena od ukrajinské energetické sítě.

"Jeden ze včera (ve čtvrtek) odstavených bloků Záporožské jaderné elektrárny byl připojen k energetické síti a pokračuje v navyšování výkonu. K provozu zařízení a bezpečnostním systémům nejsou žádné připomínky," uvedl dnes odpoledne Enerhoatom na telegramu.

Záporožskou jadernou elektrárnu od března okupují ruské invazní síly. Člen proruské administrativy Vladimir Rogov dnes podle agentury TASS prohlásil, že elektrárna už nedodává elektrickou energii do regionů kontrolovaných Kyjevem. Do okupovaných oblastí však podle něj elektrická energie nadále plyne. TASS ho citoval jen krátce poté, co zástupce ruské okupační správy města Enerhodar Alexandr Volga naopak prohlásil, že elektrárna funguje v běžném režimu a elektřina je na Ukrajinu dodávána normálně.

Ruskem dosazené správa Záporožské oblasti ve čtvrtek rovněž informovala o odpojení dvou zbývajících bloků elektrárny, tvrdila ovšem, že zařízení pak bylo částečně znovu uvedeno do chodu. Požár podle ní zavinily útoky ukrajinských sil. Několik měst podle ní kvůli tomu bylo odpojeno od elektřiny.

Ruské invazní síly se největší atomové elektrárny v Evropě zmocnily na začátku března, nicméně ukrajinští inženýři z Enerhoatomu stále řídí její každodenní provoz, pracují pod kontrolou Rusů. V posledních dvou týdnech bylo území elektrárny opakovaně ostřelováno, přičemž Kyjev a Moskva se z útoků vzájemně obviňují.

MAAE se musí pokusit stabilizovat situaci v Záporoží, říká její šéf Grossi

Stabilizovat situaci v Záporožské jaderné elektrárně, obnovit systémy přenosu dat a nakonec zajistit nepřetržitou přítomnost Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) na místě jsou hlavní cíle chystané mise agentury do areálu ukrajinské jaderné elektrárny v Záporoží. V rozhovoru s francouzskou rozhlasovou stanicí RFI to dnes uvedl ředitel MAAE Rafael Grossi. Elektrárnu od března okupují ruské síly a nejistá situace kolem ní znepokojuje mezinárodní společenství.

Grossi zdůraznil, že MAAE na přípravě mise pracovala několik měsíců, její odborníci mají na místě zjistit skutečnou situaci a to, co se kolem největšího podobného zařízení v Evropě doopravdy odehrává. "Víme, že elektrárna byla předmětem útoků, byť možná nepřímých. Na začátku války, v březnu, došlo k epizodě, kdy byla cílem útoku jedna budova. A pak se objevily také problémy s externími dodávkami elektřiny, které přetrvávají i nyní. Musíme se pokusit obnovit systémy přenosu dat, které se k nám dostanou ve Vídni, a také se pokusit trochu stabilizovat situaci v zařízení," řekl Grossi.

I přesto, že dalo Rusko misi zelenou, podle jeho slov zbývá vyřešit další překážky. "V první řadě jde o prostý fakt, jak se dostat na místo, protože to není snadné," uvedl Grossi. "Je to válečná zóna. Na Ukrajině jsem byl už dvakrát, v Černobylu a na jihu, ale tohle je válečná zóna," dodal.

Zajištění trasy mise je třeba vypracovat v koordinaci mezi Ukrajinou a Ruskem, což podle Grossiho není "za daných okolností jednoduché". S OSN je třeba domluva na logistické podpoře a zajištění obrněných vozidel k dopravě týmu na místo. "Na technické úrovni pak musíme definovat parametry mise a nakonec zajistit nepřetržitou přítomnost agentury na místě," uvedl Grossi.

Šéf MAAE před několika dny při vystoupení před Radou bezpečnosti OSN (RB OSN) zdůraznil, jak vážná je situace v areálu elektrárny. Právě toto zasedání RB OSN, byť bylo velmi bouřlivé, podle jeho slov pomohlo dosáhnout mezinárodního konsensu.

"Toto zasedání sice provázely zřetelné politické rozdíly, nicméně ukázalo, že se všichni shodujeme na jednom bodě: na potřebě toho, aby MAAE vstoupila do situace; na potřebě vytvořit nestrannou, mezinárodní a technickou přítomnost. A to je role, kterou se snažíme plnit," dodal Grossi.