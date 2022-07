Jeden z mých nejhezčích gólů, řekl specialista na Evropskou konferenční ligu Sor

Gibraltar - Útočník Yira Sor hned v prvním utkání nové sezony potvrdil, že se mu zatím střelecky více daří v pohárech než v domácí soutěži. Jednadvacetiletý nigerijský hráč pomohl fotbalistům Slavie v úvodním zápase 2. předkola Evropské konferenční ligy na hřišti gibraltarského outsidera St Joseph's dvěma góly k hladkému vítězství 4:0 a svou bilanci na evropské scéně vylepšil na osm branek v sedmi duelech. Dnešní vítěznou trefu označil za jednu z nejhezčích v kariéře.

"Snažím se vždy všude podat co nejlepší výkon. Nezáleží, jestli je to Konferenční liga nebo domácí liga. Vždy do toho dávám všechno. V Konferenční lize jsem hodně produktivní, ani nevím proč," citoval klubový web Sora.

Do Slavie přišel v zimě a v šesti zápasech jarní části Evropské konferenční ligy, v níž Pražané došli do čtvrtfinále, zaznamenal šest gólů. V domácí soutěži za červenobílé skóroval jen jednou.

"V české lize je většina týmů zalezlá a nemám tolik prostoru. Nechtějí hrát dopředu a já mám rád, když se oba týmy snaží útočit. Myslím, že v Konferenční lize hrajeme proti kvalitním týmům z různých zemí. Miluji tyhle zápasy," poznamenal Sor.

Na Gibraltaru během úvodních 32 minut dal první dva góly utkání. Skóre otevřel v 21. minutě po přihrávce Ibrahima Traorého s pomocí břevna. "Jeden z mých nejhezčích gólů. Ibra mi dal moc krásný pas a já to napálil," řekl Sor.

"Rád hraju před Ibrou, protože mi vždy nahrává do náběhu. Také Usora chci pochválit za výborný výkon, pěkně mi asistoval. Musím poděkovat jim i celému týmu, spoluhráči mi hodně pomohli," pochvaloval si.

Zápas na Gibraltaru si i v nezvyklých podmínkách užil. "Je to moc krásná země, pěkné turistické místo. Před zápasem jsme se byli s týmem podívat na krásná místa, moc se mi to tu líbí. Soupeře jsme nepodcenili a myslím, že jsme zaslouženě zvítězili. Skvělý týmový výkon," řekl Sor.

Jeho výkon ocenil i trenér Slavie Jindřich Trpišovský. "Nejen že dal dva góly, ale hned v první minutě šel do padesátimetrového sprintu. Vzal zápas vážně, chtěl se prosadit. Přes letní přípravu své výkony posunul. Víme, že umí dávat góly, ale už začíná být takovým komplexnějším hráčem," uvedl Trpišovský.