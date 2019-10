Jeden z cizinců se u soudu přiznal k posprejování Karlova mostu

Praha - Mladší z cizinců viněných z posprejování Karlova mostu, třiadvacetiletý Niclas Steiger, se dnes u Obvodního soudu pro Prahu 1 k činu přiznal. Vypověděl, že si myslel, že nápis stříká na odlehlou zeď a ne na pilíř jedné z nejvýznamnějších pražských památek. Graffiti na stěnu nasprejoval podle své výpovědi sám. Steiger se spolu se svým třicetiletým bratrem Benjaminem Wittigem u soudu zpovídají z přečinu poškození cizí věci, za což jim hrozí až tříleté tresty vězení. Wittig vinu popřel. Soudkyně Pavla Hájková vyslechla také dva svědky, poté líčení odročila na 6. listopadu.

Fotogalerie

"Cítím se vinen," prohlásil Steiger. Do Prahy podle své výpovědi přijel na dovolenou, spolu s bratrem celý den popíjeli. V pozdním odpoledni si pořídil v obchodě spreje, které ale neplánoval v českém hlavním městě použít. K večeru dvojice přešla Karlův most. U něj hledal Steiger místo, kam by si mohl odskočit na záchod. Mladší z cizinců uvedl, že tehdy nasprejoval nápis na most, Wittig u toho ale nebyl. "Až později jsem se dozvěděl, že šlo o pilíř Karlova mostu," uvedl Steiger.

Starší z bratrů jeho výpověď potvrdil. Uvedl, že se Steigerem do ochodu se spreji nešel. Večer pod mostem pak čekal na bratra, o kterém si myslel, že šel na záchod. Stál v místě, kde na něj neviděl. Až později ho spatřil se spreji, jak stříká nápis na stěnu. Vzápětí je zadržela policie. Wittig podle své výpovědi nikdy žádné graffiti nikam nenastříkal, v Německu ani v zahraničí. Steiger uvedl, že v Německu již dříve posprejoval stěnu u smetiště.

Slova bratrů ale popřel jeden ze svědků. Uvedl, že muže pozoroval ze zahrádky restaurace, ve které pracuje. Číšník si je jistý, že viděl sprejovat oba cizince. "Jeden dělal obrys graffiti a druhý ho vyplňoval barvou," prohlásil. Také strážník, který na místo dorazil měl dojem, že nápis vytvořili oba bratři. Wittig se pak podle něj v nestřežené chvíli snažil smýt z rukou barvu.

Soudkyně cizincům v červenci za poškození cizí věci uložila trestním příkazem roční podmínky, pětileté vyhoštění, stotisícové peněžité tresty a náhradu škody 40.000 korun. Jejich obhájce však podal proti rozhodnutí odpor, a kauza se tak projednává v hlavním líčení.

Na příštím jednání chce soudkyně vyslechnout ještě několik svědků. Státní zástupce Jan Lelek také chce, aby hlavní město, které se připojilo k líčení s požadavkem na náhradu škody, doložilo, kolik za odstranění nápisu zaplatilo. Cizinci požádali, aby se příští jednání konalo v jejich nepřítomnosti.

Nápis o rozměrech pět krát dva metry se na pilíři Karlova mostu objevil v polovině července. Restaurátoři ho začali odstraňovat 27. července a plánovali, že práce budou trvat do půlky srpna. Podle smlouvy za to měli dostat 40.000 korun. V noci na 28. července ale graffiti neočekávaně zmizelo. K odstranění se následně přihlásil Miroslav Černý. Uvedl, že nápis odstranil během asi dvou hodin vysokotlakým proudem páry. Laboratorní výsledky ukázaly, že zdivo mostu nebylo nečekanou akcí poškozeno.