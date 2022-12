Je zlatá neděle a čas zapálit čtvrtou svíčku na adventním věnci

Praha - Dnes je čtvrtá adventní neděle, nazývaná také zlatá. Podle tradice lidé zapalují čtvrtou, tedy poslední svíci na adventním věnci. Do Vánoc zbývá necelý týden, Štědrý den připadá na sobotu. Advent by měl být dobou rozjímání a dobročinnosti, mnoho lidí ale často ještě o zlaté neděli míří do obchodu či na vánoční trhy nakoupit dárky. V předchozích letech poznamenaly nákupy i veřejné akce spojené s Vánocemi omezení kvůli pandemii nemoci covid-19.

Čtyři neděle před Vánocemi se označují železná, bronzová, stříbrná a zlatá, což odkazuje hlavně na obchodní ruch před svátky, tedy spíše světskou část adventu, než duchovní. Obchodníci hlásí růst prodejů před Vánoci, jejich tržby o třetím adventním víkendu byly letos meziročně o deset až 20 procent vyšší, některé obchody i přes letošní zdražování hlásí také stejný nárůst počtu zákazníků. Lidé nejvíce nakupovali hračky, elektroniku či oblečení.

Advent je období čtyř neděl před 25. prosincem. První adventní neděle letos připadla na 27. listopadu. Adventní doba pak končí se západem slunce o Štědrém večeru. Slovo advent pochází z latinského slova adventus - příchod. Pro křesťany advent představuje očekávání příchodu Ježíše Krista a přípravu na oslavu jeho narození, na Vánoce.

Historie adventního věnce sahá do 19. století, kdy ho poprvé v Hamburku vytvořil protestantský teolog Johannes Wichern. Kruhový tvar představuje boží věčnost, jednotu, vzkříšení a věčný život a společenství. Zelené rostliny jsou zase symbolem života, nezničitelnosti, stálosti ve víře a také věčnosti.