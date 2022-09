Je to týmové vítězství, radoval se po výhře nad Nizozemci lídr Veselý

Praha - Na první výhře českých basketbalistů v domácí skupině mistrovství Evropy v Praze se proti Nizozemsku (88:80) podílel Jan Veselý 24 body jako nejlepší střelec. Ve výběru kouče Ronena Ginzburga kraloval i se sedmi doskoky a přidal asistenci. Dvaatřicetiletá letní posila Barcelony z Fenerbahce Istanbul byla ráda, že tým převážnou část utkání navázal na sobotní druhý poločas prohraného duelu s favorizovaným Srbskem.

"Už ve druhé půlce proti Srbům jsme ukázali, jak bychom chtěli hrát. A dneska jsme to skoro pětatřicet minut plnili, snad kromě začátku třetí čtvrtiny. S výkonem jsem spokojený, je to týmové vítězství. Obranu jsme kontrolovali, díky tomu pak pro nás bylo mnohem jednodušší útočit," řekl Veselý na tiskové konferenci.

Nizozemci, kteří dali za poločas jedinou trojku a nakonec jich měli stejně jako Češi devět, v druhém poločase zápas ze ztráty 23 bodů zdramatizovali. Dvakrát se dostali jen na rozdíl tří bodů. "Nervy to byly, ale po sobotě se Srby jsme už věděli, jak to chceme hrát. Celou první půli jsme hráli koncentrovaně. To byl pak i klíč k naší výhře, nepovolili jsme," řekl Veselý. "Samozřejmě nemůžeme vést celý zápas o čtyřicet, jim nepadaly otevřené střely. Pak začali hrát tvrdší obranu, vrátili se do zápasu. Ale to nám vlastně i pomohlo směrem k těm dalším utkáním," dodal.

Veselý je rád, že se opět rýsuje identita týmu, který bez něj v roce 2019 došel na mistrovství světa v Číně k historickému šestému místu a loni i s ním postoupil na olympijské hry v Tokiu. "Neno (Ginzburg) se nám od začátku přípravy snaží připomínat naši mentalitu. Jaký basket my Češi hrajeme. Běhavý, rychlý. A v tom jsme byli dneska dobří, bojovností jsme to vyhráli. Takhle jsme hráli ty roky předtím na mistrovství světa nebo v kvalifikaci o olympijské hry. Naše bojovnost nás činí tím, čím jsme. Snad v tom budeme i pokračovat," podotkl.

On sám šel do klíčového utkání, které Češi potřebovali nutně vyhrát, dobře naladěný. "Já se cítil super. Jak jsem odpoledne nespal, tak jsem si teda musel dát rychlé dvě kafe a probral se. A Saty mě už od rána burcoval, takže na tom má hodně velkou zásluhu," popsal Veselý podporu budoucího spoluhráče z Barcelony Tomáše Satoranského, který po zranění kotníku sice sehrál úvodní duel s Polskem, ale dnes stejně jako v sobotu proti Srbsku nehrál.

"Přestože Saty nehraje, tak nám pomáhá už vůbec jen tím, že tady s námi je," uvedl Veselý. Snaží se nahradit Satoranského vůdčí schopnosti. "Tím, že Saty není, se snažím já pomoct zkušenostmi ostatním, kteří třeba na takovou pozici nejsou zvyklí. On hrál třicet minut, teď ho musí někdo zastoupit. Není to jednoduché. Snažím se klukům ukázat, jak postavit lepší clonu, získat otevřenou střelu. Já byl otevřený, nebo pak Mičego (Martin Peterka) v rohu. Je to dobrý týmový výkon," dodal Veselý.