Je to slušná deka, řekl kapitán Pavelka o páté remíze Sparty po sobě

Praha - Podle kapitána Davida Pavelky je na fotbalistech Sparty po páté remíze za sebou "slušná deka". Pražané hráli v devátém kole první ligy doma s Ostravou 1:1, přestože hosté vystřelili za celý zápas jedinkrát na branku. Pavelka si myslí, že Letenským chybí kvalita ve finální fázi.

"Zažil jsem sedm proher v řadě. Myslím, že bylo i hůř, ale samozřejmě z tohohle nikdo není nadšený. Je to slušná deka. Byla tady zase skvělá atmosféra. Lidem patří dík, i když teď chápeme, že jsou naštvaní," řekl Pavelka v rozhovoru pro klubový web. Na Letnou dorazilo 15.457 fanoušků.

"Jsme hloupí, už jsem to říkal. Nepoučíme se z těch chyb, které děláme a začneme druhou půli lacinou ztrátou na naší polovině. Když gól nenabídneme soupeři přímo, tak je to gól kola z dvaceti metrů. Prostě se v tom teď patláme. Nic jiného než tvrdá práce na tréninku to nezmění," uvedl jednatřicetiletý záložník.

Slezanům stačila k remíze na Letné, kde bodovali po osmi letech a sérii devíti ligových porážek, jediná střela na branku. "Asi to vypovídá o té naší situaci. Tři zápasy jsme prošustrovali sami. Dneska jedna střela Baníku na bránu a gól. Jednoznačně jsme měli vést 2:0 nebo 3:0 v první půli a nebylo co řešit. Můžeme hrát, jak chceme, ale pokud nebudeme mít to finále, kvalitu ve vápně a před ním, tak neporazíme nikoho," prohlásil Pavelka.