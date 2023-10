Je to proti Spartě cenné vítězství, pochvaloval si litvínovský David Kaše

Litvínov (Mostecko) - Z výhry proti svým spoluhráčům z minulých dvou sezon se radoval útočník David Kaše z Litvínova, který zdolal v 10. kole extraligy doma Sparta 4:2 a devátým vítězstvím za sebou vyrovnal klubový rekord. Šestadvacetiletý odchovanec Kadaně byl sice původně sudími označen i za autora vítězné trefy z 52. minuty, ale nakonec byl připsán Nicolasu Hlavovi, jenž puk trefil dříve, než na něj dosáhl Kaše.

"Je to proti Spartě cenné vítězství. Bylo tam dnes i hodně chyb, ale urvali jsme to zuby nehty. Chtěli jsme hlavně pro fanoušky, předvedli perfektní kulisu. Máme tři body a vítězství patří hlavně jim," řekl novinářům po utkání Kaše, který sám nebodoval, ale nijak mu to nevadilo. "Spíš to dal Nick než já. Dorazil to tam hokejkou on, je jedno, kdo gól dá. Hlavní je, že jsme vyhráli. Utkání bylo dost nepříjemné, bylo tam dost mlha."

Litvínov v utkání dvakrát ztratil vedení, ale opět dokázal zvítězit. "Škoda, že jsme za stavu 2:1 obdrželi gól, ale nepoložilo nás to. Měli jsme chuť vyhrát a nakonec se nám to povedlo. Trošku nás dostaly dolů přesilovky ve druhé třetině, které nám nešly. Sparta to hrála dobře. Dostali jsme bohužel gól, pak jsme samozřejmě dali. Měli jsme velký proslov po druhé třetině, že musíme začít hrát úplně jinak. Dostali jsem pak sice gól, ale vrhli jsme se do dalších střídání naplno a dali jsme na 3:2," konstatoval Kaše.

Na utkání se Spartou se těšil, ale během něj už to tolik nevnímal. "Před zápasem jsme se možná trochu popichovali, ale na ledě je to soupeř jako každý jiný. Samozřejmě byl to můj bývalý klub, mám tam hodně kamarádů. Myslím, že zápas byl hodně vyhrocený. Já jsem se to snažil užít. Fakt jsme do zápasu dali sto procent a vyždímali jsme se, co to nejvíc šlo. Vyhráli jsme za tři body, což je pro nás strašně důležité," uvedl Kaše.

V 33. minutě fauloval jeho bratra Ondřeje zákrokem do oblasti hlavy Ondřej Mikliš a inkasoval trest na pět minut a do konce utkání. Starší z bratrů Kašových nejdříve odešel do šatny, ale brzy se do hry vrátil. "Myslím, že měl strach celý tým, ale uvidíme, jak se bude cítit zítra. Věříme, že je silný. Je to náš pravý lídr, hlavně v šatně. Zítra odfrkne a snad v neděli se na to vrhne," konstatoval Kaše.

Kariéru jeho sourozence v NHL brzdily právě problémy s otřesy mozku a hned po faulu se vydal se spoluhráčů za odplatou. "Nechce se mi ta situace moc hodnotit. Kdyby tam byl kdokoliv jiný, hned bych tam taky přijel. Musíme stát jeden za druhým. I když nejsem žádný rváč, tak je důležité, abychom tam přijeli všichni a klidně se poprali. Patří to k tomu. Samozřejmě jsem rád, že brácha se cítil pak slušně, takže se vrátil do zápasu. Doufám, že bude v pořádku. Trošku odměna za to byl pak byl třetí gól a tři body," doplnil Kaše.

Sám měl šrám v obličeji po zákroku vysokou holí Vojtěcha Mozíka také ze druhé třetiny, za který sparťanský bek dostal trest na dvě plus dvě minuty. "Bylo to nepříjemné. On se mi pak omlouvat, za to jsem rád," doplnil Kaše.

Devátou výhrou v řadě v nejvyšší soutěži vyrovnal série ze sezony 1977/78 a mistrovského ročníku 2014/15. "Přiznám se, že to ani nevím. Je pro nás důležité, že jsme vyhráli a jedem dál. Nezastavujeme a doufám, že nám to tak půjde i dál. Jdeme to každý zápas oddřít. Samozřejmě prohrát se taky může, ale doufám, že nás to ještě dlouho bude míjet. Myslím si, že každý hráč má chuť, máme nastavenou od trenérů dobrou hru a nejdůležitější je, že hráči tomu věří, co řeknou. Proto sbíráme body," řekl.

Doma Litvínov naplno bodoval ve všech šesti duelech v novém ročníku. "Je to paráda. Je hrozně důležité sbírat doma body. Máme parádní atmosféru, fanoušci nás ženou a patří jim velké poděkování jim. Doufám, že přijdou i v neděli a budeme slavit znova," vyhlížel Kaše duel s Kladnem.