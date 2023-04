Je to pro nás rána, byli jsme blízko, tesknil vítkovický Lakatoš

Ostrava - Bodoval v šesti ze sedmi semifinálových utkání, ale ani dnešní příspěvek Dominika Lakatoše nedovedl hokejisty Vítkovic proti Hradci Králové k vysněnému a historickému obratu. Ostravané sice dotáhli sérii z 0:3 na 3:3, ale v rozhodujícím utkání byl úspěšnější soupeř.

"Mrzí nás to. Je to pro nás rána. Dostali jsme ze stavu 0:3 na 3:3, ale nedokázali jsme ten poslední zápas zvládnout. Na druhou stranu jsme dokázali, že máme sílu. Těžko se to hodnotí. Každý zápas byl vyrovnaný, většinou o gól, pětkrát prodloužení. Nezbývá než poblahopřát Hradci a popřát mu hodně štěstí do finále," řekl novinářům šestadvacetiletý vítkovický útočník, který si v sérii připsal tři góly a tři asistence.

Bitva mezi Vítkovicemi a Hradcem Králové byla nejdelší sérií v historii play off české extraligy. K sedmi duelům v řádné době odehrály týmy v prodlouženích týmy téměř další tři zápasy navíc.

"Ale ukázali jsme sílu. Škoda, že jsme to nedokázali proměnit ve vítězství," uvedl Lakatoš. "Když prohráváte 0:3, nemáte co ztratit. Dneska to bylo to samé, byli jsme pořád ve stejné pozici. Nic jsme neměnili, hráli jsme svoji hru, hráli jsme výborný hokej, ale nedokázali jsme to dotáhnout."

Vítkovice se po dlouhých letech živoření v průměru tabulky dokázaly probojovat do semifinále, ale ani jako druhý tým základní části nezískaly medaili, protože o zlato budou válčit dva týmy, které skončily za nimi. Svěřenci Miloše Holaně tak obsadili čtvrté místo.

"Chtěli jsme víc. Na jednu stranu je to hezké být mezi top 4 týmy, ale když už jsme se dostali z 0:3, tak už to bylo velice blízko. Byla tam spousta šancí, abychom si to vzali, ale nestalo se a je konec," řekl Lakatoš. "Měli jsme výbornou sezonu, výborně poskládaný tým, výbornou partu, vůlí jsme se dokázali dostat zpátky, ale bohužel je to pryč."

Speciální slova ocenění měl pro gólmana Aleše Stezku, který podával skvělé výkony nejen v semifinále. "Aleš nás držel celou sezonu. Nadprůměrný gólman, neuvěřitelné, jak nás držel celou sezonu. Klobouk dolů, co všechno dokázal pochytat," tvrdil Lakatoš.

Zda i Lakatoš nadále zůstane součástí vítkovického kádru, dle jeho slov jisté není. "Uvidíme, co přinesou další dny. Nemám tušení, jak bude tým vypadat, teď je brzy, teď jsme skončili. Někdo nový stoprocentně přijde, někdo možná odejde, to je hokejový život. Já uvidím, změny se stávají," prohlásil Lakatoš, jenž si v ročníku připsal 21 branek a 32 asistencí.