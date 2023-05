Je to odměna nejen pro mě, ale celý tým, komentoval vychytanou nulu Vejmelka

Riga - Třetím čistým kontem ve čtrnáctém utkání v reprezentační kariéře a druhým na mistrovství světa pomohl brankář Karel Vejmelka k vítězství českých hokejistů nad Norskem 2:0 a postupu do čtvrtfinále. Šestadvacetiletá jednička Arizony v NHL, která čekala na turnaji na příležitost až do čtvrtečního duelu se Slovinskem (6:2), dnes přispěla k úspěchu 27 zákroky. Čisté konto Vejmelku potěšilo, nejen kvůli sobě samotnému.

"Je to odměna nejen pro mě, ale celý tým. Kluci hodně střel zblokovali a předvedli super výkon. Je to týmová nula," řekl Vejmelka. První čisté konto udržel loni 8. května na Švédských hrách ve Stockholmu při výhře nad Švýcarskem 3:0 ve svém druhém reprezentačním utkání. Další přidal o 15 dní později na mistrovství světa v Tampere, kde se podílel na vítězství 1:0 nad USA.

V závěru utkání na nulu nemyslel. "Neměl jsem popravdě na to moc myšlenky. Soustředil jsem se, abych nedostal gól a na závěr se to zbytečně nezdramatizovalo," konstatoval.

Norové se snažili o častou střelbu z jakýchkoliv pozici, ale Vejmelka zůstává od přesilovkové branky slovinského obránce a kapitána Jan Urbase na 2:0 neprůstřelný 108 minut a 11 sekund. "Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého, jak se nám potvrdilo v zápasech s předchozími soupeři. Žádný nebyl jednoduchý a na jednu bránu. Tak jsme k tomu přistoupili a bylo to vidět. Chtěli jsme začít hrát od první třetiny a to se nám povedlo," pochvaloval si Vejmelka. Český tým tentokrát vyhrál úvodní třetinu 2:0.

Ve druhé třetině se výběr kouče Kariho Jalonen bránil celkem 11 minut v oslabení, ale odolal. "Trošku jsme se zatáhli, zavařili. Tyhle situace si musíme pohlídat. Některé fauly nemusely vzniknout, ale je to v zápalu boje, to se stává. Jsem rád, jak jsme se s tím vypořádali. Je to i pro nás zkušenost, vyzkoušeli jsme si dlouhé a těžké oslabení. Bez toho by to bylo lepší, ale jsem rád, že i tuhle zkušenost máme a víme, že jsme schopni tohle zvládnout," uvedl Vejmelka.

Už proti Slovinsku si zvedl sebevědomí, když podržel tým při řadě šancí za nepříznivého stavu. "Vždycky je lepší, když je to s nulou. Teď se na to nedíváme, máme tři body, jistotu čtvrtfinále a to je hlavní," prohlásil Vejmelka. Je mu jasné, že ho bude čisté konto stát příspěvek do týmové kasy. "Počítám s tím. Už je to taková tradice a patří to k tomu."

I přes porážku s Lotyšskem (3:4 v prodloužení) mají obhájci bronzu situaci se čtyřmi výhrami z pěti utkání ve svých rukou a v neděli proti Švýcarsku i v úterý proti Kanadě mohou bojovat o vítězství ve skupině B. "Věřím, že to budou dva výborné zápasy. Můžeme se nachystat a připravit styl hokeje už na čtvrtfinále, kde nebude žádný lehký soupeř. Pro nás to může být jen výhoda, že se dostaneme do čtvrtfinálového tempa a doufám, že toho využijeme.“

Souboj Kanady se Švýcarskem se bezprostředně po utkání sledovat nechystal. "Osobně si od hokeje nechám čistou hlavu. Možná se podívám na výsledek, ale dívat se nebudu," řekl Vejmelka, který odchytal za dvě sezony v NHL 102 utkání za Arizonu a udržel čtyřikrát čisté konto.