Je to náročný Dakar, jak má být, pochvaluje si Loprais

Vadí ad-Davásir (Saúdská Arábie) - Letošní ročník Rallye Dakar má za sebou jen úvodní tři "zahřívací" etapy, přesto je podle pilota kamionu Praga Aleše Lopraise jasné, že bude hodně náročný. Čtyřicetiletý jezdec absolvoval slavnou soutěž v Africe i v Jižní Americe, náročnost tratí v Saúdské Arábii se jim vyrovná.

"Stalo se přesně to, co jsem před závodem čekal. Po stížnostech spousty účastníků na relativně jednoduchou loňskou trať nám to organizátoři vrátili jako bumerang a řádně nám naložili," uvedl Loprais, kterému patří páté místo v průběžném pořadí.

Letošní trať je podle jeho slov krásná. "A taky technická, náročná, s rozmanitým terénem. Opravdu Dakar se vším všudy a nádherným drajvem. Pořadatelé nachystali velmi tvrdou, ale zajímavou trať. Už cítím celé tělo, což znamená, že Dakar je přesně takový, jaký má být," pousmál se pilot týmu Instaforex Loprais Praga.

Loprais se doposud ve všech etapách umístil v elitní desítce. Po šestém místě v prologu byl druhý, desátý a v úterý sedmý. Na vedoucího Dmitrije Sotnikova ztrácí 36:34 minuty, za třetím Antonem Šibalovem zaostává o třináct minut.

"V kabině panuje dobrá atmosféra. Rychlost je slušná, auto funguje výborně a zítra už budeme mít lepší startovní pozici. Tak valíme dál," řekl Loprais před dnešní čtvrtou etapou.