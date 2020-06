Je to jak apokalypsa, popisují následky povodně lidé z Břevence

Břevenec - Auta na střechách v korytě řeky, voda tekoucí skrze domy, utržené silnice - to je obrázek dnešního Břevence na Olomoucku, kterým se v noci prohnala lokální povodeň. Místní část Šumvaldu se stane zřejmě jejím smutným symbolem, pochází odtud i dosud jediná oběť záplav. O techniku přišli i zdejší dobrovolní hasiči. Jen na obecním majetku odhaduje starosta Šumvaldu Josef Šenk škodu na čtvrt miliardy korun, voda podle něj zasáhla domy až třetiny obyvatel.

Lidé následky přirovnávají k apokalypse. Zatímco někteří se hned ráno chopili lopat, vyhazují bláto, čerpají vodu nebo se snaží vyprostit uvízlé vozy, jiní bezradně sedí na zápraží. "Byla to neskutečná průtrž, neskutečné množství vody. Utekl jsem přes střechu k sousedům. Tohle se tady nikdy nestalo. Nejhorší je ta beznaděj," řekl dnes ČTK jednačtyřicetletý Břetislav z Břevence.

Blesková povodeň mu doslova uvěznila dům, z koryta ucpaného naplaveninami se i dopoledne voda valila po cestě a nesla s sebou vše včetně klád, které mu narážely do domu. "Voda dnes ráno už ustoupila, ale několik baráků je pod vodou jen kvůli zatarasenému potoku. Nejhůř jsem na tom já a další tři domy, čekáme na bagr. Auta jsme nezachránili, všechny tři jsou pryč. Mám je na dvoře, nasáčkované do sebe," posteskl si muž.

Zkáza přišla v neděli kolem 20:30. Lidé to popisují jako obrovský příval deště, který zvedl toky a smetl, co se dalo včetně klád z lesa.

"Jsem u dobrovolných hasičů a už jsem měl o té půl deváté problém dojít do hasičské garáže. Otevřeli jsme vrata, voda vytopila hasičárnu, zavřeli jsme rychle vrata, klády nám prorazily garáž. Veškerá technika jak tady v Břevenci, tak v Šumvaldě je utopená. Bylo tam až tři čtvrtě metru vody. Sami jsme nedokázali s technikou vyjet. Dvě hodiny jsme zůstali uvěznění v hasičárně," řekl dnes ČTK starosta Šumvaldu.

Voda se dotkla podle starosty všech, co bydlí podél toku, do domu se dostala až 30 procentům obyvatel Břevence i Šumvaldu. "Za obecní majetek odhaduji škodu na čtvrt miliardy, i se škodou na majetku občanů to bude 300 až 500 milionů korun," doplnil starosta.

Voda vyděsila i obyvatele Šumvaldu, který leží po toku pod Břevencem. "Přišla vlna a najednou létaly popelnice. Voda se nám naštěstí do domu nedostala, ale nemůžeme se dostat ven," volala starší žena ze zahrady rodinného domu v Šumvaldu, který od cesty dělila až půlmetrová bariéra bláta. Lidem se voda prohnala zahradami, vyplavovala domy. "Přišel velký příval, katastrofa. Já mám barák na kopci, ale tady kamarádům to vyplavilo vše, v domě mají 20 centimetrů vody," podotkl muž v Šumvaldu.

Zkázu v obci završily i klády z lesů, které zatarasily na mnoha místech koryto řeky a opřely se i do domů. Podle informací zdejších obyvatel byly i příčinou smrti zdejší obyvatelky. Policie dnes potvrdila, že jde o osmačtyřicetiletou ženu. Podle informací ČTK pocházela právě z Břevence.