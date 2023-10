Je to hezké konečně vyhrát doma, užil si radost Kladna Smoleňák

Kladno - Čtvrtý gól za čtyři zápasy po návratu do Kladna po více než 12 letech si připsal útočník Radek Smoleňák a pomohl v 12. kole extraligy k vítězství nad Českými Budějovicemi 3:2 v prodloužení. Mohl si tak užít poprvé v sezoně vítěznou oslavu s fanoušky po domácím utkání, které Rytíři vyhráli na pátý pokus. Věří, že se Kladenští každým zápasem zvedají. Bodovali popáté za sebou a z toho potřetí vyhráli.

"Je to hezké konečně vyhrát doma. Úplně jsem si vzpomněl na to, když jsem byl malý a chodil jsem na stadion s tátou v letech 1994 až 1996. A koukal jsem na Patýze (Pavla Pateru) s Prochym (Martinem Procházkou) a Otou (Vejvodou), jak hráli a vyhrávali. Úplně mi to naskočilo. Jsem rád, že jsem se toho dočkal dneska. A doufám, že ještě další výhry přidáme," řekl Smoleňák novinářům.

Rytíři s ním ještě nevyšli naprázdno a rád by byl tím, kdo přinese Kladnu štěstí. "Jsem takový hokejový Vláďa Šmicer, jo? Kéž by. Jsem tady čtvrtý zápas, opravdu mám dobrý pocit z toho, jak pracujeme na tréninku, což třeba lidi nevidí. Když budeme hrát takhle srdcem a nebudeme si zbytečně hrát na nějaké super hokejisty, bude to jen a jen stoupat. I tak je hodně věcí, na kterých musíme zapracovat. Ale myslím si, že srdce a bojovnost pro tým je základ, a to se určitě zvedlo," pochvaloval si.

Kladno ještě ani v jednom z 11 zápasů v ročníku nedokázalo vyhrát třetí třetinu. "Jsem tady čtvrtý zápas, tak nevím, jestli to nějaká čarodějnice zaklela. Je to jedna z věcí, kterou se musíme naučit hrát. Ať už když vyhráváme nebo prohráváme, musíme na tom zapracovat na hlavách. Nemyslím si, že je to v tom, že nechceme. Hlava je základ, jít tam s vítěznou mentalitou. Být nastavení tak, že to jdeme vyhrát a eventuálně dát o gól navíc," prohlásil.

Smoleňák v 18. minutě otevřel skóre z dorážky po střele Václava Vebra. "Motám se kolem brány jako posledních 20 let. Výborně jsme dali puk na beka, rychle vystřelili, Prochy (Martin Procházka) před bránou udělal dobrou práci, já si to našel mezi nohama. Důležitý gól, protože první třetina nebyla nic moc a my šli do kabiny za stavu 1:0," konstatoval Smoleňák.

Po přestupu z Hradce Králové pookřál. "Už když jsem sem přišel první den, cítil jsem, že jsem udělal dobré rozhodnutí. Opravdu hokej mě teď hrozně baví, těch čtrnáct dní. A je to fajn hlavně cítit, že trenéři mi věří. I kluci mě vzali mezi sebe. Lidi mě vzali, za to jsem taky rád. Užívám si to tady každý den. Doufám, že to tak bude pokračovat. Když to člověka baví a je dobře nastavený, jde to snáz. I se cítí dobře na ledě," prohlásil.

Potvrdil to i akcí v 47. minutě, kdy přešel po brejku efektně přes Jana Štencela, ale potom mu Jan Ordoš zmařil šanci přizvednutím hokejky. Kladenský majitel Jaromír Jágr si z něj přitom dělal legraci, že kličku neumí. "To říkal Ota Černý, když jsem s ním byl v dorostu, že to je můj rodinný klenot. Doufám, že byl Jarda v hledišti a pobavil jsem ho. Soupeř mi zvedl hokejku, já zaškobrtl," popsal Smoleňák.

Fanoušci i někteří spoluhráči se dožadovali faulu, ale on sám by ho prý odvolal, kdyby ho sudí Matěj Sýkora či Jakub Šindel pískli. "On nehákoval. Kdyby to odpískali, přiznal bych se. Já jsem hajzl na ledě, ale tohle ne. Ještě by mi vzali prachy. Opravdu tam nebylo nic chtěného a já to šel hned říct rozhodčím, že jsem spadl tím, že jsem kopyto," uvedl Smoleňák.

Užívá si, že hraje v týmu s velkým kamarádem Michaelem Frolíkem, na střídačce stojí jako člen realizačního týmu Jakub Voráček a Ondřej Pavelec to sleduje jako divák z tribuny. "Z tribuny se smát je úplně nejlepší, ještě s klobásou v hubě. Budu mu muset zavolat. Je to jeden z důvodů, proč jsem se vrátil, abych byl s kluky, s kterými mě pojí velké pouto," podotkl Smoleňák.

A těší se, až si zahraje i s jednapadesátiletým Jágrem. Ale kdy to bude, zatím netuší. "On je tady každý den, je součástí toho. Vidíme se často. Myslím, že on sám ví, kdy na to vlítne a půjde do toho. Lidi se těší, doufám, že ještě nám pomůže nějakými góly, abychom to dotáhli správným směrem," přál si Smoleňák.

Při absenci zraněného Tomáše Plekance nosí i kapitánské "céčko". "Určitě mi to udělalo radost. Jak jsem říkal, vyrostl jsem na Paterovcích, vždycky jsem vzhlížel k Pavlu Paterovi jako ke kapitánovi. Takže je to taky něco hezkého. Každý den mi Pleky píše, abych si na to moc nezvykal. Asi to budu muset zase rychle odevzdat," smál se Smoleňák.

Spoluhráči si pochvalují, jak oživil i kabinu. "Každý jsme nějaký, Pleky tomu dodává klid a nadhled, já jsem trošku živější. Myslím, že to je dobrý mix. Základ je v tom, že kluci v šatně chtějí pracovat, že to chceme urvat jako tým, ne jako jednotlivci. Protože jedině tak my zápasy dokážeme vyhrávat," dodal Smoleňák.