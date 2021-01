Je to další milník, pořád je to jenom číslo, řekl jubilant Hübl

Litvínov (Mostecko) - Jubilejní 1200. zápas v domácí nejvyšší soutěži si hokejový útočník Viktor Hübl nemohl patřičně vychutnat, protože Litvínov podlehl v dohrávce 37. kola extraligy doma Třinci 1:2. Neodvrátila to ani asistence dvaačtyřicetiletého centra u vedoucí branky Františka Lukeše. Nad tím, jestli bude útočit i na rekord obránce Petra Kadlece s 1250 duely v extralize, Hübl nepřemýšlí.

"Je to další nějaký milník. Moc to neřeším, ani jsem o tom nějak moc nevěděl. Až kluci mi to tady říkali před zápasem, takže jo, dobrý," řekl Hübl. Na metu 1200 duelů dosáhl jako třetí hráč v historii a první útočník. Vedle Kadlece ji překročil také zadák František Ptáček (1210 utkání).

Hübl netuší, kolik zápasů v extralize ještě přidá. "Neřeším to a nepočítám to. Až skončím, tak si to můžeme spočítat, kolik to bylo. Furt je to jenom číslo," uvedl Hübl. Před touto sezonou, svou 23. v extralize, prodloužil odchovanec Chomutova opět o rok smlouvu s Litvínovem. Za něj sehrál 900 utkání, dalších 300 zápasů má za Slavii a České Budějovice.

Nasbíral celkem 860 bodů za 386 branek a 474 asistencí. Vedle klubových rekordů z dřívějška a dalších milníků se v této sezoně posunul i na pozici nejproduktivnějšího hráče základní části samostatné české extraligy (od sezony 1993/94). V duelu 22. kola doma proti Brnu při výhře 2:1 v prodloužení překonal Petra Lešku, který do té doby držel tento rekord s 786 body.

Hübl si stále drží vysoký standard a v této sezoně je s 19 body spolu s Patrikem Zdráhalem nejproduktivnějším hráčem týmu a s 13 asistencemi nejlepším nahrávačem. "Žádné zranění jsem v sezoně neměl, fyzicky se cítím taky dobře, akorát mě mrzí výsledky. To je asi zatím to nejhorší," komentoval Hübl současné dvanácté místo Vervy.

Po těsné prohře s druhým Třincem si Litvínov připsal čtvrtou porážku z posledních šesti duelů. "Nebyl to úplně špatný zápas, ale Třinec je zkušené mužstvo. Přesně si počkali, odskočili o jeden gól a pak hráli výborně dozadu. Nepustili nás do úplně vyložených šancí, i když nějaké náznaky tam byly. Možná kdybychom dali gól my na 2:1 a pak to ubránili, ale oni to sehráli dobře," dodal Hübl.

Na svou adresu slýchá slova uznání. "Když Vantu (Hübla) sleduji, ať už v zápase nebo v tréninku, tak je to pro mě až neuvěřitelné, protože hraje tak strašně dlouho na tak vysoké úrovni. A česká extraliga má vysokou kvalitu, takže to není jednoduché," ocenil jubilanta slovenský trenér Litvínova Vladimír Országh.

"Vanta je jen o rok a půl mladší než já a nedovedu si představit, že bych ještě jezdil v takové tempu a hlavně v takovém zápasovém zatížení, jako je v této sezoně. Opravdu klobouk dolů a my doufáme, že mu to vydrží co nejdéle," dodal Országh, bývalý útočník a mistr světa z roku 2002, který hrál i v NHL za New York Islanders, Nashville a St. Louis.