Karlovy Vary - Potěšený další reprezentační šancí, která představuje možnost navázat na loňskou premiéru na mistrovství světa, dorazil na sraz národního mužstva do Karlových Varů Filip Chytil. Pochvaloval si, jak ho dál v hokejovém rozvoji posouvají zkušenosti. Devatenáctiletý útočník jich stihl za uplynulé měsíce posbírat mnoho, neboť strávil celý ročník v prvním týmu New York Rangers v NHL.

"Je skvělé, že tady mohu být. Sezona byla dlouhá, ale teď jsem měl pár dní volno. Těšil jsem se na sraz. Znám tu navíc díky tomu loňsku i některé kluky, takže přizpůsobení partě bude lepší než minulý rok. Moc se na to všechno těším, samozřejmě i na zápasy," řekl Chytil novinářům.

Zatím však ještě nemá od klubu povolení, aby hrál. Opatrnost Rangers patrně souvisí i s jeho blíže nespecifikovaným zraněním ze závěru základní části. "Zatím budu jenom trénovat, uvidíme, jak to bude dál. Věřím, že to bude všechno brzo v pořádku a zase budu moct nastoupit. Doufám, že i zdraví bude v pohodě, vybojuju si místo a dostanu se na šampionát. Pokud to vyjde, i tohle by mi mohlo pomoct v sebevědomí," podotkl Chytil.

Přiznal, že na sraz dorazil jiný hráč než loni. "Je to rozdíl. Je to už celý rok a já během něj posbíral pár zkušeností. Odehrál jsem spoustu zápasů, každý ten zápas i trénink mi něco dal. Věřím, že jsem úplně jiný hráč než loni," uvedl Chytil.

Zámořskou sezonu, v níž Rangers zůstali daleko za branami play off, zakončil s vizitkou 23 bodů z 75 utkání díky 11 gólům a 12 asistencím. V čem hlavně se posunul dál? "V mojí hře jsou nejdůležitější detaily, na nichž se strašně těžce pracuje, to jsou zkušenosti. Hlavně starší hráči i trenéři mi však pomohli a myslím si, že je to opravdu úplně jiné, než když jsem přiletěl minulý rok," přiblížil Chytil.

V mnoha ohledech je také otrkanější, zoceluje se i po psychické stránce. "I předtím jsem si dokázal dovolit. Ale je to i o důvěře trenéra a jak hraje celý tým. Sezona mi pomohla i po psychické stránce. Měli jsme zápasy, kdy jsme vyhrávali, kdy jsme zase prohrávali, kdy se mi dařilo a kdy se naopak nedařilo. To mě zocelilo. Budu se snažit ukázat to nejlepší, co ve mně je. A hrát moji hru," nastínil.

Je spokojený, že splnil svůj soukromý cíl. "Dal jsem si ho před sezonou a zněl, abych ji celou strávil v NHL. To jsem splnil. Ale mohlo to být o trošku lepší, hlavně z týmového hlediska. Je to za mnou, teď se soustředím na reprezentační kempy a doufám, že si vybojuju nominaci na šampionát."

Zlínský odchovanec oslnil kolem poloviny listopadu, kdy se stal prvním teenagerem, který v barvách slavných Rangers skóroval v pěti zápasech za sebou. "Dobrých chvilek bylo víc, ale těch pět gólů v řadě, to bylo to nejvíc výrazné. Za to jsem moc rád, že se to povedlo, protože předtím jsem ani v úvodu sezony nemohl dát gól asi sedmnáct zápasů," připomněl Chytil.

"Každý zápas mi dal ale hodně; někdy jsem bodoval, ale nebylo to úplně ono. Potom byly také zápasy, kdy se mi dařilo, jenže naopak bodově z toho nic nebylo. Je to hlavně o práci. A o tom neustále se zlepšovat," dodal.

Po čtyřech zápasech z jeho oslnivé série slavili Rangers i výhru. "To bylo nejdůležitější - že jsme vyhrávali. I když třeba jen 2:1, tak jsme uspěli. Když se vyhrává, je to hned lepší. Rázem je to jiný pocit. Když se daří jedinci, ale nevyhrává se, není z toho taková radost. A hlavně každý týmový sport je o vyhrávání. My jsme bohužel play off neudělali, do příštích sezon se to ale může změnit," uvedl Chytil.