Je příjemné, že jubilejní gól přišel i s výhrou, radoval se Gulaš

Zlín - Hokejový útočník Milan Gulaš navázal v extralize na střeleckou formu z reprezentace a hned na první pokus vstoupil do Klubu střelců deníku Sport. Kapitán Českých Budějovic ve Zlíně pečetil v 57. minutě střelou do prázdné branky výhru Motoru 5:2 a připsal si tak v součtu národního týmu a extraligy gól číslo 250.

Gulaš se branky dočkal až v závěru, první velkou šanci měl přitom již v 16. vteřině zápasu. "Vždycky se říká, střela po zemi nebo nahoru. Tak jsem to dal nahoru, jsem s tou střelou i spokojen, ale gólman tam dal tágo," smál se Gulaš a ocenil zákrok brankáře Libora Kašíka.

Rekordní zápis tak přišel později. Že v té době byla branka Zlína prázdná, pětatřicetiletý útočník neřešil. "I to se počítá, nepohrdnu tím. Moc si té mety vážím, ale stejně tak tří bodů tady ze Zlína. Je to příjemné. Že se to sešlo s výhrou, to je super," radoval se zkušený útočník, který poprvé v extralize skóroval v roce 2006 v play off na ledě Slavie.

"První gól se nezapomíná, už to je pěkná řádka let. Bylo to v play off na Slavii, ale rok netrefím. Hokejový život běží velmi rychle, těžko vypíchnout nějakou konkrétní trefu, která by byla top. Já jsem vždy rád, když funguje tým," podotkl Gulaš, jenž v průběhu rozhovoru dostal od kustoda i památeční puk. "Pár už jich mám, určitě budou vedle sebe, až někdy skončím," usmál se i reprezentační útočník.

Gulaš si cenil skutečnosti, že důležitý gól vstřelil v dresu mateřských Českých Budějovic. "Jsem rád, že se mi ta meta splnila doma, přeci jen vyrostl jsem v Budějovicích. A když projdete několik štací a podaří se to zrovna doma, o to je to sladší," podotkl Gulaš, který hrál i ve Švédsku a v Rusku. "Třeba ve Švédsku se hraje se úplně jiný systém, více je to postaveno na defenzivě, není jednoduché se gólově prosadit. Obdivuju hráče, kteří tam jdou a zvládají tam hrát. Pro mě to byla obrovská zkušenost," vzpomínal Gulaš na čtyři sezony ve Färjestadu.

Aktuálně se ale soustředí jen na České Budějovice. "Moc plánovat to nejde, ale výzvu samozřejmě mám, a to vyhrát titul. Teď jsem doma, bylo by to krásné zvednout. Máme plno práce před sebou, ale v play off je možné všechno. Rozhodují detaily, které my máme," věří Motoru jeho kapitán, jenž se domů vrátil před sezonou z Plzně.

Hned po utkání mu ke vstupu do elitního klubu gratulovali spoluhráči. Jednomu z nich - Lukášovi Pechovo - chybí ke vstupu do klubu jen dva vstřelené góly. "Bavili jsme se o tom. Říkali jsme si, že by bylo super to zvládnout společně v jednom zápase, to by byla pecka. Ale přeji mu, ať to zvládne co nejrychleji, moc si to zaslouží," uvedl Gulaš.

Zápas ve Zlíně odehrál i přesto, že se v neděli vrátil z reprezentační akce v Moskvě. "Pondělí jsem si dal úplně bez ledu, ale jinak jedu dál, absolutně mi to vyhovuje. Teď to ale bude brutální, oslavíme Vánoce a kolotoč se rozjede. Navíc tam máme vložený zápas s Libercem. Ale jsme všichni zdraví, to je základ," dodal Gulaš.