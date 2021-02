Je Popeleční středa, věřícím začíná půst

Praha - Dnes je Popeleční středa. Věřícím začíná čtyřicetidenní půst, jehož smyslem je duchovní očista. Končí tak čas masopustu, který začal v lednu na Tři krále. Kněží na Popeleční středu udělují lidem takzvaný popelec, tedy znamení kříže popelem na čelo. Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice.

Popeleční středa a Velký pátek jsou v katolické církvi jedinými dny přísného postu. Dospělí věřící, pokud nejsou nemocní, se v tento den mohou pouze jednou najíst do sytosti.

Na Popeleční středu žehná kněz při bohoslužbě popel připravený z jívových ratolestí požehnaných v předchozím roce při obřadech Květné neděle. Poté uděluje věřícím popelec: každého označí popelem na čele a řekne přitom: "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš" nebo "Obraťte se a věřte evangeliu.".

Název popelec pochází z 10. století, kdy se udílel kajícníkům na znamení pokání. Od 11. století byl popelec udělován v tento den již všem věřícím.

Letos udělování popelce komplikuje epidemie nemoci covid-19. Vzhledem k platným opatřením proti koronaviru je omezený počet účastníků mší. V Plzeňské diecézi, která zahrnuje Plzeňský a Karlovarský kraj, proto budou kněží udělovat popelce u dveří téměř 30 kostelů. Biskup Tomáš Holub vyzval všechny lidi, aby si pro starý symbol přišli.

"Jsem přesvědčený, že je doba mimořádná a že v mimořádné době už slova nehovoří tak, jak by měla. A že to, co mnohem více hovoří, jsou symboly. Z toho důvodu bych chtěl nabídnout tenhle symbol, který je prastarý a podle mě nesmírně silný, všem lidem bez toho, že by to bylo spojeno s nějakým kázáním," řekl ČTK Holub.