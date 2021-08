Je mi to moc líto, řekl po brzkém vyřazení zápasník Omarov

Tokio - Hodně smutný byl z vyřazení hned v 1. kole olympijské soutěže jediný český zápasník, který překonal všechny překážky, jež stály na cestě do Tokia. Artur Omarov před turnajem věřil, že stejně jako zbývajících patnáct závodníků v řecko-římském stylu kategorie do 97 kilogramů může pomýšlet i na medaili. Štvalo ho také, jak se porážka s Maďarem Alexem Szökem, po níž obsadil 11. místo, zrodila.

"Celkově je mi to moc líto. Zítra budou zápasit o bronz právě Szöke, Polák Michalik, Kyrgyz Džuzupbekov, skoro všichni ti kluci, které jsem už porazil. O to více líto mi to je, že nevypadnout v prvním kole, mohl jsem zápasit alespoň o ten bronz," uvedl pro ČTK Omarov. "Mrzí mě také to, že jsem neprohrál žádný technický bod, ale přesto jsem ztratil celé utkání. Tyhle věci mě trošku štvou, takže se mi bude asi i hůř spát," přiznal.

Omarov prohrál 1:3, dvoubodový rozdíl ve skóre udělalo napomenutí s dvoubodovou odměnou pro soupeře. Dvaatřicetiletý rodák z Dagestánu se však s výrokem rozhodčího neztotožňoval. "Stáhl jsem pravou rukou záběr dolů a on mi v tu chvíli, když jsem stahoval záběr, tak mi přehmátnul ruku, že mi ji zespodu držel a rozhodčí mě napomenul, ať tu ruku vyndám. A on jak to slyšel, tak mi tu ruku secvakl a držel mi ji. A já, jak jsem ji chtěl vytáhnout, tak to nešlo," přiblížil kritickou chvíli Omarov.

"Rozhodčí mě pak hned během pěti deseti sekund napomenul a hned jsem dostal dva body, což si myslím, že bylo hodně přísný. Nikdy v kariéře se mi tohle nestalo a to jsem kolikrát blokoval a lámal prsty, zkrátka byly situace, kdybych si to i zasloužil. U takových utkání by určitě neměly rozhodovat fauly či rozhodnutí rozhodčího, zhatilo mi to celé utkání," dodal Omarov.

Pozitivní věci se mu hledaly ztěžka. "Samozřejmě mě těší, že se mi podařilo Szökemu alespoň zavařit. Když odcházel ze žíněnky, byl úplně hotový a nemohl se jít ani vyklusat. Alespoň v tomto směru mě to těší, že byl fyzicky úplně vyčerpaný, zatímco já bych mohl klidně pokračovat v dalším utkání. Já však bohužel skončil a pokračoval on. Zítra mu budu držet palce, ať urve alespoň ten bronz," plánoval Omarov.

"Artur se rozhodl nechat se první napomenout. Proto ta hlava dole až do jeho napomenutí. Je to sice jeho bolest, ale tady to mělo důvod. Pak došlo k tomu, že Maďar držel skrytě jeho ruku tak, že rozhodčí ohodnotil situaci jako blokování soupeře od Artura, došlo k napomenutí a soupeř dostal dva body. Musím říct, že to nebylo vidět a rozhodčí bohužel nemohl situaci vyhodnotit jinak," přiznal trenér Václav Scheiner.

"Od té chvíle Artur zápasil aktivně a dosáhl překvapivě rychle na napomenutí soupeře. Chybělo velmi málo k bodované akci, ale nepodařilo se. Celý závěr byl Artur aktivnější, ale soupeř stav udržel. Nemohu Arturovi nic vytknout. To, co se stalo, nelze jinak hodnotit, než že Maďar využil velmi chytře příležitost k získání bodů. Už jsem mu poděkoval za to, že vydřel účast českého zápasu na olympiádě i za to, že odvedl na žíněnce to, co mohl a měl. Taky jsme si už řekli, že Paříž je za rohem a nelze vstoupit dvakrát do stejné řeky," dodal Scheiner.