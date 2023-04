Je mi jedno, kdo je favorit na titul, ve Spartě ho musíte vyhrát, řekl Priske

Pardubice - Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske nehledí na to, jestli jsou jeho svěřenci ve zbytku ligové sezony hlavními favority na titul. Pražané vyhráli ve 26. kole na hřišti posledních Pardubic 2:0, v nejvyšší soutěži triumfovali podeváté za sebou a posunuli se do čela tabulky o dva body před městského rivala Slavii, s níž se utkají příští sobotu. Dánský kouč očekává, že po říjnovém ligovém debaklu 0:4 v Edenu budou sparťané vědět, jak derby nejen hrát, ale jak v něm i zvítězit.

"Nevím, jestli jsme favoriti, tohle je na vás (novinářích). Je mi jedno, jestli jimi jsme, nebo ne. Jestli jste ve Spartě, musíte vyhrát titul, je to strašně prosté. Je mi jedno, kdo je favorit. Musíme odvést svoji práci. Máme za sebou povedenou sérii výsledků a výkonů. Dodá vám to dobrý pocit, že jsme tam, kde chceme být. Pořád ale v lize zbývá odehrát dost zápasů, devět. Bude to složitý boj, ale uděláme všechno pro to, abychom dosáhli našeho největšího cíle," řekl Priske na tiskové konferenci.

Sparta od vysoké porážky na Slavii neprohrála 16 soutěžních utkání v řadě. Zápas v Edenu tehdy nezvládla nejen výsledkově, ale i mentálně. "Souhlasím s tím, že na Slavii jsme tehdy nebyli mentálně připraveni, nebyli jsme dostatečně nastavení na derby. Teď budeme hrát doma. Ta porážka před skoro šesti měsíci byla velkou lekcí. Očekávám, že si všichni uvědomují, jak derby nejen hrát, ale jak ho i vyhrát," uvedl pětačtyřicetiletý rodák z Horsensu.

Letenské čeká po Slavii do konce základní části ještě Slovácko, Plzeň a Liberec. "Nevím, jestli je to výhoda, musíme hrát se všemi, stejně pak i v nadstavbě. Nejdůležitější jsme my sami. Soustředíme se na sebe, na náš styl hry a disciplínu v týmu. Ve hře je spousta bodů, bude to dlouhá bitva. Bylo by hloupé hledět příliš dopředu. Musíme se soustředit jen na následující zápas. Mým úkolem s kolegy je, aby hráči zůstali v přítomnosti a pořád každodenně tvrdě pracovali," poznamenal Priske.

Pochválil kapitána Ladislava Krejčího mladšího, jenž spolu s Janem Kuchtou gólově utkání v Pardubicích rozhodl. Třiadvacetiletý český reprezentant potřeboval na osm ligových branek pouze 11 duelů.

"Je to jeden z největších srdcařů v týmu a nejschopnějších lídrů ve svém věku. Stará se o kabinu, důležité je ale zmínit i Pavelku, Čelůstku a Panáka. Dodávají týmu pozitivní atmosféru a zkušenosti. V tomto ohledu má (Krejčí) dobrou podporu. Jeho charakter je úžasný. Máme velkou radost, že ho máme v týmu. Těším se na jeho statistiky, až odehraje 50 zápasů," prohlásil někdejší trenér Midtjyllandu či Antverp.

Po hodině hry vystřídal útočníka Tomáše Čvančaru, který to však neunesl. "Promluvím si s ním, ale je to pro mě uzavřená věc. Chtěl jsem, aby šel ke Karovi (Karabcovi), projevil mu respekt, podal mu ruku a popřál mu hodně štěstí do zbytku utkání. Nechtěl ale k němu jít, tak jsme mu řekli, ať jde do kabiny. Uvědomil si, že překročil meze a udělal chybu. Všem se pak při pozápasovém kolečku omluvil," konstatoval bývalý dánský reprezentant nebo hráč Portsmouthu.

"Pracujeme s mladými kluky s úžasným talentem, velkým potenciálem, ale taky egem. To je důležité, i to je dělá dobrými hráči. Musí si ale uvědomit, že musí dělat všechno pro tým. Zisk titulu vyžaduje týmové úsilí. Nepotřebujeme ega, která budou víc než tým. Potřebujeme ega, která budou v souladu s týmem. Pro všechny v klubu je klíčové, že jsme jeden tým a nikdo není nad ním. Děláme všechno jeden pro druhého," dodal Priske.