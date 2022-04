Je dobré Putinovi osobně říct, že prohrál, uvedl rakouský ministr zahraničí

Vídeň/Moskva - Je dobré osobně říct ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, že tuto válku prohrál, prohlásil podle agentury Reuters rakouský ministr zahraničí Alexander Schallenberg. Komentoval tak dnešní cestu rakouského kancléře Karla Nehammera, který míří do Moskvy, aby se setkal s ruským vůdcem.

Jde o první osobní setkání mezi šéfem Kremlu a vrcholným představitelem Evropské unie od 24. února, kdy Rusko napadlo Ukrajinu.

Nehammer byl v sobotu v Kyjevě, kde se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Navštívil také město Buča, kde po odchodu ruské armády nalezli stovky zabitých civilistů. Rakouský kancléř poté Ukrajině slíbil další podporu a zpřísňování protiruských postihů.

Nehammer poté v neděli oznámil, že se vydá do Moskvy za Putinem. Odůvodnil to tím, že je třeba udělat vše, co může přispět k ukončení války. Podle agentury APA dodal, že chce zprostředkovat dialog mezi Zelenským a Putinem, který by vedl k příměří a otevření humanitárních koridorů.

Za kancléře, na kterého se po jeho rozhodnutí snesla v Rakousku i zahraničí kritika, se dnes postavil šéf rakouské diplomacie. Podle Schallenberga je dobré Putinovi osobně připomenout, že válku prohrál. "Je rozdíl postavit se mu tváří v tvář a říct mu, jaká je realita: že tento prezident de facto morálně prohrál válku," řekl Schallenberg po příjezdu na jednání s ministry zahraničí členských zemí EU v Lucembursku. "Mělo by být v jeho vlastním zájmu, aby mu někdo řekl pravdu. Myslím, že je to důležité a že to sami sobě dlužíme, pokud chceme zachránit lidské životy," dodal.

Rakouský vicekancléř Werner Kogler byl zdrženlivější. Uvedl, že tato cesta by "mohla stát za pokus", pokud by byla koordinovaná s EU, napsala agentura APA.

Známý rakouský politolog Gerhard Mangott rozhodnutí kancléře kritizoval. "Nemyslím si, že tahle návštěva byla moudré rozhodnutí. Nikdo v EU nečekal na stavitele mostů a Východoevropané již tento krok ostře kritizovali," uvedl. Podle Mangotta bude Putin vědět, jak této návštěvy zneužít.

Německý kancléř Olaf Scholz setkání svého rakouského protějšku s Putinem naopak uvítal. Uvedl, že podporuje jakékoli diplomatické snahy u ukončení války. Agentuře Reuters to sdělil jeho mluvčí.

Rakouská rozhlasová stanice Ö1 uvedla, že schůzka by se neměla konat v Kremlu, ale v Putinově rezidenci v Moskvě ve tři hodiny odpoledne moskevského času (14:00 SELČ). Rozhovor se údajně uskuteční mezi čtyřma očima, na místě nebudou žádní novináři. Nehammera doprovází podle deníku Kleine Zeitung pouze jeho poradce, tiskový mluvčí a příslušníci zvláštní jednotky rakouské policie Kobra.