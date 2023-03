Je chyba, že jsme nevyhráli, věřím, že se z toho poučíme, řekl trenér Šilhavý

Kišiněv - Podle trenéra Jaroslava Šilhavého je velkou chybou, že čeští fotbalisté v druhém utkání kvalifikace mistrovství Evropy v Moldavsku jen remizovali bez branek a nepotvrdili páteční úvodní domácí výhru 3:1 nad Polskem. Kouč národního týmu postrádal v Kišiněvě u svých svěřenců především větší kvalitu v ofenzivě. Věří, že nepovedený výkon s outsiderem pětičlenné skupiny E bude pro mužstvo poučením do dalších zápasů.

"Jsem zklamaný, že jsme nevyhráli a nepodali výkon, který jsme očekávali. Jestli je to komplikace? Máme čtyři body, možná před tímto srazem bychom je brali. Ale teď jsme zklamaní. Věřili jsme v šest bodů a měli jsme je mít. Je chyba, že jsme dnes nevyhráli," řekl novinářům Šilhavý.

Je přesvědčen, že tým se na zápas nachystal pečlivě a nepodcenil ho. "Nechci říct, že je snadnější hrát proti Polsku než proti Moldavsku. Ale něco vytvářet a hrát do plných je vždy složité. Přesto jsem si myslel, že budeme lepší ve vytváření šancí. Pohyb byla také jedna z věcí, které nám vadily. Je to na detailnější analýzu, vyhodnotíme si to v průběhu dalších dnů. Nechci říct, že jsme byli nepřipraveni, ale ten zápas jsme nezvládli," uvedl Šilhavý.

Jeho svěřenci se v Kišiněvě proti až 174. týmu žebříčku FIFA, za kterým jsou aktuálně z evropských zemí už pouze Lichtenštejnsko, Gibraltar a San Marino, od úvodu trápili. "První poločas nám vázla rozehrávka odzadu, skákalo nám to a honili jsme to všude možně. Soupeř byl nepříjemný, běhavý, snažil se. Neměli jsme chvíli oddychu. Vepředu jsme nepodrželi balon, snad jen šance Tomáše Součka byla stoprocentní, bohužel to tam nespadlo," litoval Šilhavý břevna.

"V druhém poločase jsme dostávali soupeře pod větší tlak, ale šance moc nepřicházely. Byly tam nějaké závary, střely, ale moc gólových šancí z toho nebylo. Když bych to shrnul, bylo to dané nekvalitou v ofenzivě," doplnil český trenér.

Poprvé střídal až v 73. minutě. "Nechtěli jsme to hned měnit, měli jsme to nějak připravené. Soupeř byl na nás dobře připravený, bránil dobře. V poločase jsme si řekli, že trochu pozměníme taktiku, kudy se do nich dostat. Nakonec to bylo vidět, dostali jsme je pod tlak, ale gólové šance moc nepřicházely. Věřil jsem, že nám tam něco spadne, třeba po rohu. Ale nebylo nám souzeno, asi právem, protože jsme nehráli dobře," připustil Šilhavý.

V dalším utkání kvalifikace nastoupí jeho svěřenci v červnu na Faerských ostrovech, kde se dá čekat podobný obraz hry. "Všichni umějí hrát fotbal a potrápit favorita, dnes jsme to viděli. Příště nás čeká zápas na Faerech. Věřím, že se z toho poučíme a že na ně budeme lépe připraveni," dodal Šilhavý.