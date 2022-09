Je čas zastropovat cenu ruského plynu, řekla šéfka EK

Brusel/Murnau (Německo)/Moskva - Evropská unie by měla zastropovat cenu plynu přepravovaného potrubím z Ruska, aby zmírnila dopady manipulace trhem ze strany ruského prezidenta Vladimira Putina. Během cesty do Německa to dnes prohlásila předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv na její slova reagoval oznámením, že Moskva v tom případě přestane plyn do unie dodávat. Šéfka unijní exekutivy zároveň vyzvala k úsporám energií, konkrétní plán by měla představit v polovině září.

Státy EU na jaře komisi pověřily, aby kvůli bezprecedentnímu růstu cen energií souvisejícímu s ruskou invazí na Ukrajinu připravila analýzu k možnému zastropování cen.

"Jsem pevně přesvědčena, že už je na čase zastropovat cenu plynu z ruských plynovodů do Evropy," řekla německá politička po dnešním jednání s vedením německých křesťanských demokratů (CDU). Dalšími způsoby, jak se vypořádat s růstem cen plynu i elektřiny, jsou podle ní vedle úspor také investice do obnovitelných zdrojů.

Cena plynu pro evropský trh s dodáním v říjnu se krátce po poledni ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku pohybovala kolem 213 eur (5215 Kč) za megawatthodinu (MWh), a vykazovala tak pokles přibližně o 13 procent. Před rokem činila asi 29 eur a před dvěma lety asi 15 eur/MWh. Citelněji zvyšovat se začala už loni na podzim, na maximum v blízkosti 345 eur/MWh vystoupila krátce po únorové invazi ruských vojsk na Ukrajinu, ještě týž den ale klesla zpět pod 200 eur za MWh. Ceny v TTF jsou pro evropský trh určující.

Ruská společnost Gazprom od července snížila objem dodávek plynovodem Nord Stream na pětinu jeho kapacity. Ve středu je zcela přerušila kvůli údržbě, aktuální záznamy o rezervaci kapacity k přepravě suroviny ale naznačují, že v sobotu ráno se dodávky podle plánu obnoví. Podle ruského exprezidenta a nynějšího místopředsedy ruské bezpečnostní rady Medveděva však případné zavedení cenových stropů tuto situaci změní.

"V Evropě jednoduše nebude žádný ruský plyn," napsal podle agentury Reuters Medveděv na sociální síti Telegram.

O možnosti zavést maximální ceny ruského plynu budou za týden hovořit ministři energetiky zemí EU, jejichž mimořádnou schůzku svolalo české předsednictví Rady EU. V reakci na rychlý růst cen o zastropování v posledních dnech mluví stále více zemí. Von der Leyenová by podrobnější postup měla představit 14. září, kdy přednese každoroční poselství o stavu EU.

Předsedkyně EK dnes zdůraznila, že unie již v zájmu své energetické bezpečnosti a snahy o snižování cen učinila některé důležité kroky. Podařilo se jí například naplnit plynové zásobníky z 80 procent už dva měsíce předtím, než byl původní cíl, dodala.