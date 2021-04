Jdeme všichni společně za naším cílem, řekl Roman po svém prvním vítězném gólu

Třinec - První vítěznou branku v české hokejové extralize si připsal slovenský útočník Miloš Roman z Třince a Oceláři i díky němu zdolali ve druhém finále play off doma Liberec 3:1. V sérii na čtyři vítězné zápasy vedou před dvěma duely na severu Čech 2:0.

"Já se snažím každé střídání pomoci týmu, hrát zodpovědně a udělat všechno pro to, aby každé střídání bylo úspěšné. Je super, že mi to tam padlo, ale myslím, že je to jedno, kdo dá gól. Jdeme si všichni společně za naším cílem," řekl Roman v on-line rozhovoru s novináři.

Třinec v druhé polovině druhé třetiny vytěžil ze série libereckých trestů náskok 2:0. Nejdříve po vyloučení Bílých Tygrů za příliš mnoho hráčů na ledě a faulu Petra Kolmanna využil výhodu pěti proti třem Petr Vrána a Roman se prosadil po vyloučení kapitána hostů Petra Jelínka na pět minut a do konce utkání za zákrok na Matěje Stránského.

Roman se po přihrávce Tomáše Kundrátka trefil z pozice mezi kruhy. "Udrželi jsme puk v pásmu. Myslím, že Paťo Hrehorčák to dával nahoru na Davida Musila, ten to přenesl. Já jsem se snažil nabídnout na středu a dostal jsem to. Viděl jsem, že tam mám místo, tak jsem to poslal na bránu a jsem rád, že to tam spadlo," popsal Roman svou druhou trefu v 13. utkání v letošním play off.

Celkem má v extralize rodák z Kysuckého Nového Mesta, který minulé tři sezony působil ve Vancouver Giants ve WHL, na kontě ze 48 utkání devět branek a 15 bodů. Oceláři si v utkání připsali také 26 zblokovaných střel oproti 11 na straně Liberce. Sám Roman zastavil tři.

"Každý hráč, co jde na led, tak ví, že tyto maličkosti můžou rozhodnout. Když je možnost zblokovat střelu a nepustit to na bránu, tak jdu do toho. Jsem rád, že mě to trefilo a neprošlo to do brány. Musíme v tom všichni pokračovat," prohlásil.

V neděli v úvodním utkání Třinec vyhrál 6:2, dnešní duel byl daleko defenzivnější. "Myslím si, že Liberec se podíval na video, připravil se na nás zodpovědně a pohlídal si všechna přečíslení. Dneska rozhodla o výsledku disciplinovanost," podotkl Roman.

Třinec ve 45. minutě také inkasoval v oslabení tří proti pěti, kdy se prosadil Michal Bulíř, ale udržel si vedení a 38 sekund před koncem při power play pojistil výhru Jack Rodewald. "Šli jsme si za tím, řekli jsme si, že to musíme udržet. I když se do nás tlačili, tak jsme se snažili hrát jednoduše, posouvat puky z pásma," uvedl.

Oceláři se blíží obhajobě titulu z roku 2019, na severu Čech budou dál bojovat za stavu 2:0 na zápasy. "Teď jsou dva dny, abychom trochu zregenerovali a připravili se zodpovědně, protože je nový zápas. Začíná se od 0:0 a jde se dál od zápasu k zápasu, od střídání ke střídání a musíme na to být psychicky připravení," řekl Roman.

Klíčová je podle něj nadále disciplína. "Může rozhodnout každá maličkost, každý souboj, každá přesilovka nebo oslabení. Je potřeba si na to dávat pozor a být zodpovědní," dodal Roman.