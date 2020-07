Jde o blamáž, míní pořadatel Letních Shakespearovských slavností

Ostrava - Za informační blamáž označil jeden z pořadatelů ostravských Letních shakespearovských slavností Andrej Harmečko dnešní rozhodnutí hygieniků, kteří s okamžitou platností zpřísnili protiepidemiologická opatření v celém Moravskoslezském kraji. Jejich součástí je například i omezení počtu lidí na jednom místě na 100. Vadí mu hlavně to, že v poslední době hygienici hovořili o tom, že je situace pod kontrolou. Zatím není jasné, zda se akce uskuteční. Způsob a rozsah opatření kritizuje i náměstek moravskoslezského hejtmana Lukáš Curylo (KDU-ČSL).

"Zásadně se vymezuji proti způsobu a rozsahu vyhlášení mimořádného opatření, a to zejména v části omezující veřejné venkovní produkce. Ze strany hygienické stanice a ministerstva zdravotnictví jsme byli v poslední době ujišťováni, že se situace v postižených okresech uklidňuje a je pod kontrolou. Proto jsem šokován vydáním tohoto mimořádného opatření," řekl Curylo ČTK.

Podle něj je nepřijatelné, že tak závažné rozhodnutí nebylo vydáno s dostatečným předstihem a neumožnilo všem dotčeným kulturním, zdravotním, sociálním organizacím a podnikatelským subjektům se na tuto situaci připravit. "Je mi neskutečně líto všech organizátorů kulturních akcí, kteří nyní musí řešit okamžité rušení svých akcí, a také zklamaných návštěvníků. Pro kulturu Moravskoslezského kraje je to nečekaná a velmi bolestná rána," doplnil Curylo.

Vinou nového opatření se Letní shakespearovské slavnosti možná neuskuteční. "Nic nevíme, to, že nic nevíme, vyplývá i z toho, že se posledních dva týdny mluvilo o tom, že se nic neděje. Považuji to za naprostou komunikační blamáž," řekl Harmečko. Ostravské slavnosti mají začít za týden. "Musíme získat více informací. Nyní počítáme s variantou úplného zrušení. Popřípadě s tím, že představení budeme rušit postupně a budeme hrát v okamžiku, kdy nám to opatření dovolí," řekl.

Pořadatelé letos podle Harmečka v souvislosti s koronavirovou epidemií snížili kapacitu z 950 diváků na 700. Důvodem bylo zachování většího prostoru pro návštěvníky. "Snížení z 1000 na 700 je jedna věc, na 100 je už problém," řekl. Dodal, že pořadatelé už mají utracené veškeré peníze určené na přípravu akce. "Areál už stojí, je připravený. Nikdo nám nezaplatí zbytečně vynaložené nálady. Kdyby nám to řekli dříve, mohli jsme některé práce zastavit," řekl Harmečko.

Letní shakespearovské slavnosti Ostrava se mají konat od 24. července do 12. srpna. V programu mají pět titulů a 17 představení. Z původně plánovaného programu kvůli epidemii koronaviru vypadla premiéra inscenace Bouře, diváci se na ni mohou těšit v příštím roce.