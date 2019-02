New York - Útočník Dmitrij Jaškin pomohl v pátečním utkání NHL druhým gólem v sezoně k výhře Washingtonu 4:3 nad Calgary a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. K vítězství obhájců Stanleyova poháru, který prohrál předchozích sedm utkání, přispěli asistencí také Michal Kempný a Jakub Vrána.

David Kämpf podpořil přihrávkou kanonádu Chicaga 7:3 v Buffalu a Roman Polák si připsal přihrávku u první branky Dallasu, který doma porazil 3:1 Minnesotu. Gólman Petr Mrázek kryl 23 střel a dovedl Carolinu k výhře 5:2 nad Vegas.

Jaškin naposledy bodoval v polovině prosince, od té doby nastoupil jen k šesti utkáním. Český útočník hýřil aktivitou a kromě gólu, kterým dostal Washington v závěru úvodní třetiny do vedení 2:1, si připsal během necelých dvanácti minut na ledě také tři zblokované střely a čtyři srážky. Největší hvězdou zápasu se stal Jevgenij Kuzněcov, jenž rozhodl o výhře gólem v poslední minutě.

Washington uspěl nad vedoucím týmem Západní konference i bez Alexandra Ovečkina, který si odpykával jednozápasovou suspendaci za to, že odmítl účast na Utkání hvězd. Ruský útočník a s 37 góly nejlepší střelec soutěže chyběl týmu poprvé od října 2016. "Nahradili jsme ho výborným týmovým výkonem od prvního do posledního hráče," uvedl kouč Washingtonu Todd Reirden.

Gólově se prosadil také další sváteční střelec Nic Dowd, který otevřel skóre tečí střely Johna Carlsona. U této branky asistoval i Kempný. Po Vránově přihrávce zvýšil v úvodu prostřední třetiny na 3:1 ranou z pravého kruhu Tom Wilson. "Byli o něco hladovější po výhře než my. V průběhu zápasu jsme se ale zlepšovali," řekl kouč Calgary Bill Peters, jehož svěřenci vyrovnali na 3:3.

Kanadský klub ale v závěru třetí třetiny neubránil oslabení a prohrál v základní hrací době poprvé po měsíci. "Ztratit zápas gólem v poslední minutě vždy bolí. Zvláště po tom, jak jsme se do utkání vrátili," litoval gólman Mike Smith, který dostal v utkání přednost před Davidem Rittichem a kryl 36 střel.

Mrázka překonal jen obránce Vegas Shea Theodore, který přesnými střelami bez přípravy upravil skóre na 1:0 a 2:2. V prvním případě jeho rána zpoza pravého kruhu prošla českému gólmanovi, který střelu dobře viděl, pod vyrážečkou. Při druhé trefě měl zakrytý výhled.

V závěru druhé třetiny ale překlopil Jordan Martinook vedení na stranu Caroliny, která v poslední třetině kontrolovala zápas. Přidala další dva góly, Mrázek čelil jen pěti střelám. Výhru zpečetil gólem Justin Faulk, čímž překonal Davida Babyche a stal se s 242 body nejproduktivnějším obráncem Hurricanes v klubové historii. Faulk si vytvořil navíc nové maximum ve statistice +/-, když si připsal pět kladných bodů.

Kanonádu Chicaga řídil Patrick Kane. Třicetiletý útočník dal dvě branky, na další dvě přihrál a překonal hranici 900 bodů v NHL. Dva góly vstřelil také Brandon Saad, jemuž na první trefu přihrál Kämpf v přečíslení dvou na jednoho. Po této akci vedli Blackhawks v závěru prostřední části 4:1.

Dallas se ujal vedení, když Polákovu střelu tečoval Andrew Cogliano, ale Minnesota ještě ve druhé třetině vyrovnala. Zápas rozhodl v posledních osmi minutách dvěma zásahy Tyler Seguin.

Poprvé v novém roce se objevil v sestavě Detroitu Martin Frk, který na ledě strávil necelé čtyři minuty a mohl se radovat z výhry 3:2 v prodloužení nad Torontem. Za oba kluby hrál Leonard "Red" Kelly, jehož dres s číslem 4 Red Wings před utkáním slavnostně vyřadili a vyvěsili ke stropu haly. Kelly byl prvním hráčem, který dostal cenu pro nejlepšího obránce v soutěži (Norris Trophy).

Jeden z nejlepších hokejistů všech dob hrál v NHL dvacet let (1947 až 1967) a osmkrát vyhrál Stanleyův pohár - čtyřikrát s Detroitem na pozici obránce a čtyřikrát s Torontem jako centr. "Hraju v NHL sedm let na postu obránce a vůbec si nedokážu představit, že bych se měl proměnit ve středního útočníka. Že to dokázal, navíc na vysoké úrovni na obou pozicích, dokazuje, jak mimořádný byl," řekl Danny DeKeyser, který zápas v prodloužení rozhodl.

Victor Hedman rozsekl v penaltovém rozstřelu brankářský duel a zařídil výhru Tampy Bay 1:0 po nájezdech na ledě New Yorku Islanders. Andrej Vasilevskij kryl 36 střel a všechny tři nájezdy, Thomas Greiss si připsal 41 zákroků.

Výsledky NHL:

Buffalo - Chicago 3:7 (0:1, 1:3, 2:3)

Branky: 39. Eichel, 44. Pominville, 48. Okposo - 21. a 58. P. Kane, 40. a 60. Saad (na první Kämpf), 19. Caggiula, 26. Keith, 52. C. Murphy. Střely na branku: 43:30. Diváci: 18.205. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane, 2. Caggiula, 3. Saad (všichni Chicago).

NY Islanders - Tampa Bay 0:1 po sam. nájezdech

Rozhodující nájezd Hedman. Střely na branku: 36:41. Diváci: 13.971. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij (Tampa Bay), 2. Greiss (NY Islanders), 3. Hedman (Tampa Bay).

Florida - Nashville 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)

Branky: 36. Huberdeau - 48. a 59. Arvidsson, 46. Josi, 55. Fiala. Střely na branku: 28:26. Diváci: 13.158. Hvězdy zápasu: 1. Arvidsson, 2. F. Forsberg (oba Nashville), 3. Huberdeau (Florida).

Pittsburgh - Ottawa 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)

Branky: 18. a 58. Guentzel, 32. a 49. Rust, 4. Blueger - 35. B. Ryan, 54. Boedker, 56. Duchene. Střely na branku: 40:40. Diváci: 18.618. Hvězdy zápasu: 1. Guentzel, 2. Rust, 3. Bjugstad (všichni Pittsburgh).

Washington - Calgary 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Branky: 3. Dowd (Kempný), 20. Jaškin, 21. T. Wilson (Vrána), 60. Kuzněcov - 18. Backlund, 23. Hathaway, 53. E. Lindholm. Střely na branku: 40:30. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Kuzněcov, 2. Jaškin (oba Washington), 3. E. Lindholm (Calgary).

Detroit - Toronto 3:2 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 29. Nyquist, 54. D. Larkin, 63. DeKeyser - 39. Matthews, 58. Marleau. Střely na branku: 33:21. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. D. Larkin, 2. Athanasiou (oba Detroit), 3. Matthews (Toronto).

Carolina - Vegas 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Branky: 12. Niederreiter, 21. Pesce, 39. Martinook, 44. Aho, 60. Faulk - 6. a 38. Theodore. Střely na branku: 32:25. Petr Mrázek odchytal za Carolinu celé utkání, inkasoval dvě branky z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 92 procent. Diváci: 17.104. Hvězdy zápasu: 1. Aho, 2. Williams, 3. Faulk (všichni Carolina).

Dallas - Minnesota 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Branky: 53. a 60. Seguin, 24. Cogliano (Polák) - 29. Hunt. Střely na branku: 32:22. Diváci: 18.124. Hvězdy zápasu: 1. Seguin (Dallas), 2. Dubnyk (Minnesota), 3. Heiskanen (Dallas).