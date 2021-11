Jašek: Ve Finsku jsem se zabydlel a líbí se mi tam, udělal jsem dobrý krok

Helsinky - Po nelehkém období a marném boji o šanci v NHL si reprezentační útočník Lukáš Jašek hokej zase naplno užívá. Ze zámoří se vrátil po skončení tříleté nováčkovské smlouvy s Vancouverem do Evropy a v dresu Pelicans Lahti září. S 18 body ze stejného počtu zápasů je dokonce nejproduktivnějším hráčem týmu v sezoně.

Čtyřiadvacetiletý třinecký rodák si díky svým výkonům vysloužil i pozvánku do reprezentace na turnaj Karjala. "Jsem rád, že jsem ve Finsku. Zabydlel jsem se tam a líbí se mi tam, takže opravdu spokojenost. Vnímám to jako dobrý krok. Teď se soustředím sám na sebe a snažím se předvádět co nejlepší výkony," řekl Jašek.

Připustil, že už potřeboval změnu. Tím spíš, když nedostal šanci ani v zápasech, kdy už Canucks v NHL neměli možnost postoupit do play off. "Byl jsem tři roky v Americe na farmě a hlavně ten poslední rok to bylo psychicky náročné. Nabízeli mi v zámoří ještě smlouvu, ale chtěl jsem se zase posunout dál," vysvětlil Jašek své rozhodnutí.

"Tady v Evropě se snažím zase ukázat, abych byl více na očích i třeba pro reprezentační trenéry. Myslím si však, že to působení v AHL mě posunulo hokejově a zároveň posílilo mentálně," dodal.

Na severu Evropy se rychle rozkoukal. "Začátek byl možná trošičku těžší, protože jsem přišel do nového prostředí, neznal jsem pořádně kluky ani trenéry, bylo to pro mě něco nového. Ale pak už to bylo každým dnem lepší a lepší," uvedl Jašek.

Přivyknout musel i na jiný styl hokeje. "Je to odlišné už jen v tom, že tady je širší kluziště a musí se více bruslit. Hrají tam i mladí hráči, takže mi přijde, že tempo hry je možná i rychlejší než v Americe. Mně to ale takhle vyhovuje," pochvaloval si.

V týmu Pelicans se sešel s dalším reprezentačním útočníkem Jiřím Smejkalem. "Vůbec jsem nevěděl, že tam Jirka půjde. Já už měl podepsanou smlouvu přes léto, on pak podepsal později, takže jsme to ani neprobírali, až pak letenky před cestou. Bydlíme ve stejné budově, takže můžeme trávit spolu i čas mimo hokej, když je nějaký prostor," uvedl Jašek.

Se Smejkalem a Iikkou Kangasniemim vytvořili nejúdernější útočnou formaci týmu. "Veškeré zápasy hrajeme spolu a dařilo se nám, tak doufám, že budeme stejně pokračovat," přál si. "Klub se chce dostat do play off, ale bereme to postupně zápas od zápasu. Snad budeme úspěšní."

V Lahti se mu líbí i mimo hokejovou arénu. "Hrozně. I když jsem více na sluníčko, zima mi nijak nevadí. Mám rád sníh a tu zimní atmosféru. Ve Finsku jsou fajn lidi, krásná příroda, hodně jezer a i město je pěkné. Jsou tam skokanské můstky, v únoru tam asi dorazí hodně lidí na Světový pohár. Co se týká hokeje, tak i přes covid chodí na naše zápasy hodně lidí, takže si myslím, že je to i docela hokejové město. Užívám si to," řekl Jašek.