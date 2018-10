Praha - Spisovatel Jaroslav Rudiš dnes představil svoji novou knihu Český ráj, která zároveň vychází jako audiokniha načtená Petrem Čtvrtníčkem. Spisovatel a scenárista Rudiš vypráví příběh party mužů, kteří se společně scházejí v sauně za městem, aby se vymluvili ze svých trápení i radostí. Autor chystá několik autorských čtení po českých městech a krátké "zimní saunovací turné". Minulý týden v Praze začal režisér Štěpán Altrichter natáčet celovečerní film Národní třída podle Rudišovy stejnojmenné knihy.

"Já jsme vášnivý saunista a říkal jsme si, že bych chtěl po temné Národní třídě napsat humoristický román. Doufám, že Český ráj je uvolněnější a vtipná knížka. Chtěl jsem zachytit pár historek, které jsem měl dlouho naskicované. Chtěl jsem je dovyprávět a napsat takovou mužskou tragikomedii," řekl ČTK Rudiš.

Hrdinové jeho knihy se scházejí v sauně, aby se vymluvili ze svých trápení i radostí. Vzpomínají na to, co bylo, a odhalují obavy z toho, co bude. Nemají jména, jen indiánské přezdívky. "Je to zvláštní druh společenství. Vyplavou tam najevo traumata, která zůstávají běžně skryta pod povrchem. Lidé si tam navzájem povídají a svěřují se, jsou to většinou početnější skupiny kamarádů, kteří pak jdou společně na pivo," sdělil Rudiš. "Důležitá je postava provozovatelky sauny. Jinak se tam však o ženách hodně mluví. Ztělesňují totiž svět za zdí sauny, do kterého je pro muže těžké proniknout," dodal.

Ve stejný den jako kniha vychází Český ráj v podobě audioknihy, v níž více než desítku postav načetl Petr Čtvrtníček. "Když jsem pana Čtvrtníčka slyšel, řekl jsem si, jo, jo, jo, ty vole, to je přesně ono! Kdyby z toho měl být snad jednou film nebo seriál, musel by jeden z těch chlapů být. Je to skvěle načtené, nádherně podtrhnul tragikomičnost těch mých postav. Řezal jsem se smíchy, když jsem to slyšel," uvedl Rudiš v rozhovoru pro server Protisedi.cz.

Rudiš napsal čtyři romány (Nebe pod Berlínem, Grandhotel, Potichu a Konec punku v Helsinkách) a dvě novely (Národní třída a Český ráj). Jeho knihy vyšly v mnoha překladech v zahraničí a za svou tvorbu obdržel několik ocenění včetně prestižní německé Ceny literárních domů. S výtvarníkem Jaromírem 99 vytvořil kultovní komiks Alois Nebel, podle něhož vznikl také animovaný film, a založil hudební skupinu Kafka Band. Píše česky i německy.