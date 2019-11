Jaroslav Hanák: Kdo nebyl na CIIE, udělal chybu

Velmi hojnou účast českých firem na proimportním veletrhu CIIE v Šanghaji podpořila podnikatelská mise, jejíž program se neomezil pouze na expo. Takový druh prezentace je v zemi jako Čína velmi důležitý, zdůraznil po návratu prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Proc bylo dobré zúčastnit se letošního CIIE?

Veletrh CIIE v Šanghaji představuje nový způsob, jak dostat zahraniční firmy na čínský trh. Ve Svazu průmyslu a dopravy jsme rádi, že se letos konal už podruhé a věříme, že přispěje k částečnému narovnání obchodních deficitů, které většina zemí světa s Čínou má.

Na veletrhu prezentovala celá řada firem Českou republiku svými technologiemi a uměním, a to jak na národním stánku, tak v komerčních expozicích. Věřím, že ke zviditelnění českých firem pomohlo i to, že ČR byla partnerskou zemí veletrhu CIIE. Za obrovský úspěch považujeme každou firmu, která se na čínském trhu nově uchytí.

Pro českou ekonomiku je poměr export–import s Čínou dramaticky špatný. Na jednu vyvezenou miliardu ve zboží do Číny do Česka dovezou Číňané deset miliard. To je nejhorší obchodní bilance ze zemí, se kterými Česko obchoduje. Proto každá firma, která nevyužila šanci zúčastnit se takto velké akce, jakou je největší importní veletrh v Šanghaji, udělala chybu.





Speciální přílohu si můžete stáhnout zde.





Jak obstála česká národní prezentace v konkurenci zbytku světa?

Národní prezentace ČR byla v konkurenci ostatních zemí velmi dobře viditelná a promyšleně prezentovala to nejlepší, co Česká republika může na zahraničních trzích včetně toho čínského nabídnout.

Zájem místních o národní stánek i o komerční expozici českého skla byl enormní, již během úvodních dní hlásili někteří vystavovatelé objednávky v řádech desítek tisíc USD.

Nakolik přínosná byla účast podnikatelské mise, kterou jste vedl?

Podnikatelská mise podpořila velmi hojnou účast českých firem na veletrhu CIIE. Její členové absolvovali kromě návštěvy veletrhu CIIE i další program obvyklý při podnikatelských misích, tedy podnikatelské fórum v sídle Alibaba Group v Chang-čou, networkingové setkání s čínskými partnery v Šanghaji. Navštívili i průmyslový park v Su-čou, který byl vybudován ve spolupráci se singapurskou vládou. V posledních třech letech byl zvolen průmyslovým parkem roku v Číně, přitahuje špičkové světové firmy z vyspělých oborů, jako třeba nanotechnologie nebo umělá inteligence a podobně, jako příklad uvedu Microsoft, Baxter, Bosch či Hitachi.

Průmyslový park v Su-čou se může stát pro české firmy dobrým zázemím při jejich aktivitách v Číně. Podnikatelská mise také poskytla možnost firmám, coby účastníkům delegace vysokého státního činitele, prezentovat se místním partnerům jako solidní partner. V zemích, jako je Čína, je to velmi důležité.