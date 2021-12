Japonský miliardář nelituje peněz utracených za cestu do vesmíru

Moskva - Japonský miliardář Jusaku Maezawa nesouhlasí s kritikou těch, kdo se pozastavují nad jeho rozhodnutím zaplatit si za výlet na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). V rozhovoru s agenturou AP zdůraznil, že let do vesmíru je pro něj skvělá zkušenost, která mu za to stojí.

Maezawa a jeho spolupracovník Jozo Hirano se vydali na vesmírnou stanici minulou středu společně s ruským kosmonautem Alexandrem Misurkinem v lodi Sojuz MS-20, kterou vynesla raketa Sojuz-2.1 z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu. Ve vesmíru má šestačtyřicetiletý módní magnát a sběratel umění strávit 12 dní.

Na otázku, zda jsou pravdivé zvěsti, podle nichž za výlet zaplatil přes 80 milionů dolarů (asi 1,8 miliardy Kč), Maezawa řekl, že nemůže prozradit částku uvedenou ve smlouvě, přiznal ale, že suma "v podstatě" odpovídá. Kritiku, že peníze vynaložené na cestu do vesmíru mohl raději použít na pomoc lidem na Zemi, odmítl slovy, že nejspíš pochází od těch, kteří "ve vesmíru nikdy nebyli".

"Ano, je to stále poměrně drahé, ale není to jen o penězích," řekl v rozhovoru. Podotkl, že zájemce o vesmírnou turistiku se musí na cestu fyzicky připravovat, aby si jeho tělo zvyklo na jiné prostředí, a že takový trénink trvá přinejmenším několik měsíců.

"Takže k tomu mají přístup jen lidé, kteří mají čas a jsou fyzicky ve formě, a ti, kdo si to můžou dovolit. Ale nevíme, zda to tak pořád bude za deset nebo 20 let," doplnil.

Největší zážitek z cesty pro něj byl zatím ten, když spatřil Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) krátce před přistáním a když poprvé vstoupil na stanici.

"Když se dostanete do vesmíru, tak zjistíte, jak moc to stojí za ten skvělý zážitek," zdůraznil Maezawa.

Podnikatel se v rozhovoru svěřil, že se mu na stanici špatně spí a že trpí vesmírnou nemocí, která souvisí s adaptací těla na stav beztíže. Nevolnost sice začíná překonávat, ale i tak se pomalu těší na návrat domů do Japonska. "Až se vrátím, tak si chci dát suši!" ubezpečil.

Pro Maezawu je dvanáctidenní cesta na ISS jakousi přípravou na ještě zajímavější misi. Výstřední miliardář si totiž už zarezervoval místo pro let kolem Měsíce v lodi Starship, kterou vyvíjí americká společnost SpaceX pro lety do hlubokého vesmíru, včetně výprav lidí na Mars. Maezawův let kolem Měsíce by se podle dosavadních plánů měl uskutečnit v roce 2023.

V rozhovoru před odletem na ISS tento zakladatel úspěšného internetového obchodu s módou Zozotown řekl, že se těší, až si na stanici zasportuje, například až si zahraje badminton, stolní tenis nebo golf. Největší obavy měl naopak s věcí "souvisejících se záchodem".