Japonskou rallye po první etapě vede Evans, Sordovi shořel vůz

Aiči (Japonsko) - Brit Elfyn Evans po první etapě drží vedení v Japonské rallye, závěrečném dílu mistrovství světa v automobilových soutěžích. Belgičan Thierry Neuville za ním na druhém místě zaostává jen o tři sekundy, třetí je s odstupem dalších dvou sekund již jistý šampion Fin Kalle Rovanperä.

Hned v první dnešní rychlostní zkoušce skončila soutěž pro Španěla Daniho Sorda, jehož hyundai začal hořet a plameny vůz zcela zničily. "Bylo to rychlé. V autě byl cítit benzin, najednou se v něm objevilo spousta kouře, tak jsem zastavil. Snažili jsme se to uhasit, ale nešlo to. Je mi líto týmu, přijít o takovéhle auto, je to den blbec," řekl Sordo.

Na stejném úseku měl defekt Francouz Sébastien Ogier a ztratil téměř tři minuty. Celkově je osminásobný mistr světa desátý. "Abych se přiznal, tak nevím, co se stalo. Trať byla hodně úzká a auto moc nesedělo. Nic jsem necítil. Závod pro nás skončil," řekl Ogier, který obhajoval vítězství z roku 2010, kdy byla rallye naposledy součástí MS.

Závěrečná rychlostní zkouška dnes byla zrušena kvůli poničeným svodidlům, které poškodil při havárii ve čtvrté erzetě Ir Craig Breen.

Japonská rallye, závěrečný podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích - po 1. etapě: 1. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) 57:18,8, 2. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -3,0, 3. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris) -5,1, 4. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20) -13,9, 5. Kacuta, Johnston (Jap., Brit./Toyota Yaris) -20,6, 6. Greensmith, Andersson (Brit./Ford Puma) -2:00,4.