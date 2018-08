Tokio - Japonsko směřuje k vývoji létajících automobilů a pomáhat mu v tom mají firmy jako Uber a Airbus. Japonská vláda by ráda představila létající vozy již v příštím desetiletí, první návrhy ale již v tomto roce. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje blízké tomuto projektu.

Nejprve se na vývoji létajících dopravních prostředků má podílet skupina asi dvaceti firem. Jedná se kromě Uberu a Airbusu například o společnosti Boeing, NEC či začínající firmu, tzv. startup, Cartivator podporovaný Toyotou. Zdroj uvedl, že zástupci těchto firem se sejdou na své první jednání 29. srpna a pak se mají setkávat každý měsíc. Japonské ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo dopravy chce představit první návrh projektu v tomto roce.

Mluvčí Uberu potvrdil účast firmy na jednání přípravné skupiny, ale dál celou situaci odmítl komentovat. Zástupci Airbusu, Boeingu a společností NEC, Yamato a Cartivator se odmítli vyjádřit s odvoláním na japonské ministerstvo obchodu a dopravy.

Létající auta, která se mohou vznášet nad ucpanými komunikacemi, jsou blíže skutečnosti, než si většina lidí myslí. Startupy po celém světě se pokoušejí vyvíjet malá letadla, která se až donedávna objevovala pouze v oblasti sci-fi literatury a filmů. Japonské firmy zaostávají za svými konkurenty, pokud jde o elektromobily a samořidící auta. Japonská vláda proto klade důraz na letecké technologie a pracuje na usnadňování legislativy a infrastruktury, aby v tomto směru získala náskok.

Společnost Uber, která chce v příštích pěti letech investovat do vývoje létajících aut v Paříži až 20 milionů eur (přes půl miliardy korun), by ráda zahájila komerční provoz svého létajícího taxi do roku 2023. Kalifornská společnost Kitty Hawk, založená a podporovaná spoluzakladatelem Googlu Larry Pagem, v červnu představila první letecký prototyp, rekreační vozidlo pro jednu osobu.

Mezi další světové společnosti, které zvažují výrobu létajících aut, patří firmy Volkswagen, Daimler a čínský automobilový výrobce Geely Automobile. Japonští výrobci aut však zatím své plány na vývoj létajících vozidel neoznámili.

Japonský ministr obchodu Hirošige Seko řekl, že létající auta mohou pomoci se zmírněním dopravních zácp ve městech, při přepravě na odlehlé ostrovy nebo do horských oblastí v případě katastrof a mohou být využita v cestovním ruchu.

Technologie, stejně jako u letecké dopravy, bude vyžadovat nastavení nových pravidel, což může trvat mnoho let. Stejně tak je třeba nastavit bezpečnostní standardy, aby lidé na tuto dopravu přistoupili.

Japonsko chce být hlavním hráčem při psaní pravidel tohoto rodícího se odvětví, když nynější regulace v letecké dopravě nastavují především Evropa a Spojené státy.