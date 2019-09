Janek Ledecký s Ivanem Hlasem zazpívají na turné s orchestrem

Praha - Zpěvák a skladatel Janek Ledecký s kapelou přemění své písničky do orchestrálního provedení. Představí je na podzimním turné s pěti symfonickými orchestry, hostem bude hudebník Ivan Hlas. Na prvním koncertě 18. září v Ostravě Ledeckého doprovodí Janáčkova filharmonie. V říjnu zahraje v pražském Rudolfinu. Písničky jako Na ptáky jsme krátký nebo Hlasovy Na kolena do symfonické podoby přetvořil bubeník a dirigent Hanz Sedlář. Muzikanti to uvedli v rozhovoru s ČTK.

"Úplně to překročilo veškerá má očekávání. Díky našemu studiovému programu máme jasnou představu, jak písničky v symfonické podobě budou znít," řekl Ledecký. Sedlář rockové písničky Ledeckého a Hlase úplně přetvořil. Nejde jen o symfonický doprovod, který ve spojení s rockovou hudbou a zpěvem podle Ledeckého nefunguje. "Když jdu na 'Stouny', taky chci slyšet hlavně hity jako Satisfaction nebo Start Me Up. Takže to tak udělám i na svém koncertě. Vystavím to na známých písničkách, v orchestrální podobě to bude best of," uvedl Ledecký.

Hlase objevil Ledecký ve svých 17 letech při hraní v hospodě Na Hanspaulce a od té doby je jeho velkým vzorem. První písnička, kterou se Ledecký naučil na kytaru, byla skladba Malagelo. Od Hlase se také naučil "textařské řemeslo".

"S Jankem se známe dobře, takže mě už jeho nápady nepřekvapí. Říkal, že musíme vybrat ty písničky, které lidi znají, takže vybral ty nejpokleslejší, třeba Malagelo nebo Na kolena ze Šakalích let," řekl se smíchem Hlas.

Sedlář měl při přeměně hudby na symfonickou volnou ruku, což považuje za nejlepší. "Bubeníka a dirigenta spojuje jedno slovo, a to je tempo, to je v obou disciplínách hrozně důležité," uvedl. Hudebníci jsou nyní ve fázi, kdy mají noty. "Zrovna dnes jsme je dokončili," uvedl Sedlář.

Muzikanti společně vystoupí v Ostravě, Zlíně, Praze, Hradci Králové a Brně. První koncert bude 18. září v ostravském Gongu za doprovodu Janáčkovy filharmonie. V Rudolfinu budou mít po boku Filharmonii Hradec Králové, která v listopadu zahraje i doma. Společně se hudebníci s orchestry sejdou vždy pouze den před koncertem, aby vystoupení nazkoušeli v daném prostoru. Na první koncert v Brně se tedy sehrají 17. září.