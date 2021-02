Janeček ze Chcípl PES dostal pokutu za otevření restaurace

Příbram - Jiří Janeček z iniciativy Chcípl PES, která sdružuje protestující podnikatele, dostal pokutu 10.000 korun za to, že měl přes vládní opatření proti koronaviru opakovaně otevřenou svou restauraci v Jincích na Příbramsku. Pokutu mu vyměřil Městský úřad v Příbrami. Proti příkazu lze podat odpor. Janeček dnes ČTK řekl, že tak učiní.

"Myslím si, že to je neústavní, i když ta částka není tak vysoká," uvedl Janeček. V odůvodnění správního trestu je uvedeno, že Janeček se přestupku dopustil jako fyzická osoba. On se domnívá, že by na něj mělo být pohlíženo jako na osobu právnickou.

Majitel minipivovaru a restaurace Malý Janek v Jincích na Příbramsku Janeček patří k prvním restauratérům, kteří počátkem prosince po vládou nařízeném zkrácení otevírací doby po 20:00 a později i po úplném zákazu provozu odmítli tato nařízení respektovat.

Chcípl PES vznikla jako výzva podnikatelů z gastronomie s cílem ukázat na nesmyslnost vládních opatření. Snaží se propojit podniky ze všech oborů a hledat společné cesty řešení situace kolem pandemie. Chcípl PES má již podanou žádost o založení politického hnutí, chce kandidovat v podzimních sněmovních volbách.