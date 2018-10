Praha - Nápad natočit sólovou desku zrál ve zpěvačce Martě Jandové už přibližně 15 let. Členka německé skupiny Die Happy, která má za sebou 25 let úspěšné činnosti, si téměř celé album složila a texty opatřila sama. Nechtěla spoléhat na pomoc svého otce Petra Jandy, kapelníka kapely Olympic, se kterým před lety nazpívala úspěšný duet Doteky slávy. Čtyřiačtyřicetiletá zpěvačka to řekla v rozhovoru s ČTK.

"Tak jsem to zamýšlela, nechtěla jsem pomoc od otce. Uvažovala jsem jen o nějaké baladě, které mu jdou. Ale nakonec sám řekl, že je dobře, že mi nic nenapsal. Nemusí pomáhat své holčičce, která už má za sebou pětadvacet let samostatné kariéry," uvedla Jandová.

Nahrávka vznikla ve studiu Propast s producentem Lukášem Pavlíkem a s doprovodnou kapelou Jandové v sestavě Ondřej Pátek (kytara), Dalibor Mucha (basa) a Jan Zlatuška (klávesy). Bicí nahrál producent Pavlík, bubeník skupiny Chinaski.

S výjimkou jedné písně si Jandová album složila sama. Spolupracoval s ní při tom kytarista Pátek, který pomohl dát písně natočené na mobilní telefon do řádné hudební podoby. "Hraju blbě na kytaru a blbě na klavír, ale do počítače si mohu naprogramovat bubny a podobně. Nazpívala jsem melodie do mobilu a vyťukala k tomu rytmus prstem. Mohu takhle okamžitě zpracovávat nápady, ale ztratit mobil, mám po sólovce," řekla Jandová.

Album Barvy představuje Jandovou v poprockové poloze, výjimkou je sedmiminutová rocková kompozice Strach. "Nechtěla jsem čistě rockovou desku jako s Die Happy, původně jsem směřovala až k blues, hodně klavíru a klidně i dechy. Ale jsem živel, tak jsem tomu nechala volný průběh," podotkla.

Výjimkou, kde není autorkou zpěvačka, je na albu písnička Školíš mě od Marka Ztraceného. Videoklip k ní byl zveřejněn v loňském roce a na youtube už zaznamenal 1,3 milionu přehrání. "Marek je pracovitý a cílevědomý člověk, to já taková nejsem," konstatovala Jandová, která se Ztraceným v minulosti na jeho alba nazpívala skladby Káva a sex a Počasí.

Jandová je vedle své sólové hudební dráhy členkou úspěšné německé rockové kapely Die Happy, která byla založena v roce 1993. Kapela letos oslaví 25 let na scéně a 10. října zahájí v Kolíně nad Rýnem Die Happy 25th Anniversary Acoustic Tour 2018. Během turné vystoupí 27. října v pražském Paláci Akropolis, kde zpěvačka své album Barvy pokřtí.